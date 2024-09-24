الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم و«برستيج ون» للتطوير يبرمان شراكة إقليمية رائدة في دبي

(MENAFN
- Click On Group) أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بالتعاون مع «برستيج ون» للتطوير الرائدة في قطاع العقارات في الشرق الأوسط ومقرها دبي، اليوم عن إبرام اتفاقية رعاية إقليمية جديدة. وبموجب هذه الاتفاقية، تصبح برستيج ون للتطوير العقاري أول شريك عقاري إقليمي للمنتخب الأرجنتيني في الشرق الأوسط، مما يعزز العلاقة التاريخية بين هاتين المؤسستين العريقتين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والنجاح المشترك.
وفي إطار اتفاقية الرعاية الإقليمية الجديدة، تنضم «برستيج ون» للتطوير إلى مسيرة المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في رحلته التنافسية المقبلة، والتي تشمل بطولة "فيناليسيما 2025" وتصفيات كأس العالم 2026، مما يعزز الشراكة ويدعم تحقيق النجاح في هذه المحطات المهمة.
ومنذ تعزيز الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حضوره في الشرق الأوسط، استمتع عشاق كرة القدم في هذه المنطقة المتألقة بلحظات استثنائية مع أساطير الأرجنتين، بدءاً من زيارة الفريق للإمارات في 2022، مروراً بإطلاق قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة، وصولاً إلى استمرار حضور الأبطال الأرجنتينيين على مدار السنوات الماضية. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الحدث الأبرز المنتظر هو تأكيد مشاركة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في حفل جوائز "غلوب سوكر" في دبي، المقرر في ديسمبر 2024.
بموجب هذه الاتفاقية، ستصبح «برستيج ون» للتطوير الشريك الإقليمي الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في الشرق الأوسط. ستتضمن الشراكة حملات ترويجية مشتركة، حيث سيشارك لاعبو المنتخب الأرجنتيني كوجه للعلامة التجارية في الأنشطة التسويقية. يحظى المنتخب الأرجنتيني بمكانة خاصة في قلوب عشاق كرة القدم في المنطقة. تنطلق هذه الشراكة اليوم، حيث تجتمع برستيج ون للتطوير العقاري مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في تعاون مميز يعكس شغفهما المشترك في تعزيز الإرث الرياضي.
وبهذا الصدد، علق كلاوديو فابيان تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قائلاً: "نحن فخورون بالإعلان عن شراكتنا مع «برستيج ون» للتطوير، التي تُعدّ من أبرز الشركات في هذا القطاع، لتصبح أول راعٍ عقاري إقليمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. يُمثل هذا التعاون خطوة هامة في مسيرتنا نحو التوسع الدولي، ويتيح لنا استكشاف فرص جديدة من خلال عروض وخدمات برستيج ون. تُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز مكانتنا العالمية في عالم كرة القدم، ونحن متحمسون لاستقبال برستيج ون كداعم رئيسي لنا في الشرق الأوسط."
من جانبه، صرح السيد أجمل سـيفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «برستيج ون» للتطوير، قائلاً: "نحن نفخر بتقديم أعلى معايير الجودة، حيث ينعكس التزامنا الثابت في كل مشروع ننجزه. لقد بحثنا عن شريك يعكس هذه القيم و الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم منظمة تجسد التفاني في التميز وتحظى باعتراف عالمي. يمثل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بتراثه الفريد كأبطال كأس العالم وتاريخه العريق في عالم كرة القدم، المبادئ التي نعتز بها. كان من المناسب أن نتعاون مع منظمة ذات سمعة مرموقة تتماشى مع مهمتنا في خلق إرث دائم في قطاع العقارات. من خلال دمج قوتينا، سنعزز النمو والنجاح الذي يلقى صدى إيجابياً لدى عشاق كرة القدم ومحبي العقارات على حد سواء."
وفي هذا السياق، قال لياندرو بيترسن، المدير التجاري والتسويقي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "تمثل هذه الشراكة الإقليمية مع شركة «برستيج ون» للتطوير خطوة هامة في جهودنا لتوسيع علامة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عالمياً ودخول أسواق جديدة مثل آسيا، وأمريكا، وأوروبا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط. نحن فخورون باختيار برستيج ون لنا كشريك لعلامتها التجارية. سنعمل معاً على تطوير حملات تسويقية وتجارية تعزز من وجودنا في سوق الشرق الأوسط، مع التركيز على دبي. من خلال هذه الاتفاقية، نخطو خطوة استراتيجية بارزة في مسيرتنا، مما يرسخ تقدمنا في أحد الأسواق ذات الإمكانيات الكبيرة لنمو الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وهو الشرق الأوسط."
من جانبها، صرحت بسمه البدر، المدير ة العامة لشركة «برستيج ون» للتطوير، قائلة: "في شركة «برستيج ون» للتطوير، نؤمن أن النجاح الحقيقي يُقاس بالأثر العالمي الذي نحدثه. من خلال رعايتنا للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، لا نحتفل بالتميز فحسب، بل نوسع أيضاً نطاقنا إلى أسواق جديدة، مما يربط رؤيتنا بروح الإصرار التي يتمتع بها أحد أكثر الفرق احتراماً في العالم. تعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تضع برستيج ون في موقع مميز يجمع بين الطموح العالمي والفرص الإقليمية. عبر هذه الشراكة مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، نهدف إلى تحفيز النمو وفتح أبواب جديدة في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج وما بعدها، مما يساهم في بناء إرث مستدام يتجاوز الأجيال."
MENAFN24092024004328013679ID1108708810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.