جيميفا التابعة لمجموعة كي بي إم تشارك في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

(MENAFN
- EmailWire) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ (ARAB NEWSWIRE) --
أعلنت جيميفا، التابعة لمجموعة كي بي إم ، عن مشاركتها في الدورة الـ 54 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري. ويقع قسم العلامة في القاعة 1 ضمن الجناح 82 من المركز، ويتيح للزوار فرصة الاطلاع على تشكيلاتها الحصرية من المجوهرات المرصعة بالذهب والفضة والألماس، ضمن تصميمٍ مصغّر يحاكي متجرها الرئيسي ومفهومه القائم على تجارب التسوق الفاخرة. وتشكل هذه الخطوة المشاركة الأولى لعلامة جيميفا في المعرض.
وتمتلك جيميفا مجموعة من المتاجر التي تتوزع في جميرا بدبي والبحرين، وتوفر تصاميم منتقاة بعناية من علامات تجارية رائدة، بما فيها بي تي سي وجي دي آند مور و أوديسي. وتعرض علامة بي تي سي خلال المعرض منتجاتٍ من تشكيلتي ديزني ومارفل، اللتين تضمان مجموعة مختارة من القطع الفضية والذهبية التي يتراوح وزنها من 1 إلى ألف جرام، كما تقدم تشكيلة واسعة من الهدايا تناسب مختلف الأذواق والميزانيات. ويحظى زوار قسم جيميفا في المعرض أيضاً بفرصة الاشتراك في مسابقات يومية للفوز بسبائك ذهبية، كما تتوفر هدايا تحمل طابع ديزني ومارفل عند شراء المنتجات. وتلتزم جيميفا، بوصفها علامة تابعة لمجموعة كي بي إم ، بتقديم أفضل المجوهرات الفاخرة والحلول الاستثمارية في منطقة الخليج.
وبدورها، تقدم جي دي آند مور خصومات تصل إلى 60% على قطعها من المجوهرات المرصعة بالألماس طوال مدة الفعالية. وتشتهر هذه العلامة بتقديم خدمات راقية، تشمل بيع قطع الألماس المعتمدة والمنفردة، والمجوهرات المصممة حسب الطلب بالتجزئة أو بالجملة. ومن جهة أخرى، تستعرض علامة أوديسي تشكيلاتها النابضة بالحياة من الأثاث والتحف، إلى جانب مجموعة من الأعمال الفنية الأصلية من إبداع فنانين محليين في المنطقة، لتقدم مزيجاً يتناغم فيه الفنون الجميلة والإتقان الحرفي.
وتأتي مشاركة جيميفا في الفعالية ضمن إطار خططها للتوسع في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي، بعد النجاح الباهر والمستمر الذي تحققه في مصر. وتواصل جيميفا توفير مجموعة من الحلول الاستثمارية والمنتجات العصرية الفاخرة، حيث تلتزم في تصنيع منتجاتها بالكامل في دولة الإمارات.
لمزيد من المعلومات حول مشاركة جيميفا في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، يرجى زيارة القاعة 1 ضمن الجناح 82 من 25 إلى 29 سبتمبر.
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لمحة حول مجموعة كي بي إم:
مجموعة كي بي إم (كمت للمعادن الثمينة) هي شركة رائدة في مجال تصنيع وتجارة الذهب والألماس بالتجزئة والجملة، وتختص أيضاً في جمع الأعمال الفنية. ونجحت المجموعة في بناء إرث عريق فيما يخص المعادن الثمينة على مدار 90 عاماً، بقيادة عائلة نصار، الرائدة في صناعة الذهب والألماس منذ عام 1935. كما تمكنت من ترسيخ حضورها في مصر ودولة الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وعُمان، وتواصل اليوم قيادة السوق من خلال تقديم منتجات عالية الجودة والالتزام بمعايير عالمية المستوى، مدعومةً بعملياتها التشغيلية وآلياتها المتطورة.
تضم مجموعة كي بي إم علامات فاخرة من ضمنها:
● جيميفا: وهو متجر بمفهوم مميز فيما يخص تجارب التسوق الفاخرة. ويقدم المتجر مجموعة مختارة من منتجات الذهب والألماس والفضة من علامات مرموقة، مثل بي تي سي وجي دي آند إم وأوديسي.
● بي تي سي: تتميز بتوفير سبائك الذهب والفضة، بما في ذلك تشكيلات مميزة تحمل طابع ديزني ومارفل، بالإضافة إلى منتجات تتراوح أوزانها بين 1 و 1000 جرام.
● جي دي آند إم: وهي علامة رائدة إقليمياً في توفير قطع الألماس المنفردة والمجوهرات المصممة حسب الطلب.
● أوديسي: تمثل أوديسي متجراً فريداً للأعمال الفنية، يقدم أثاثاً معاد تصميمه، بالإضافة إلى التحف والأعمال الفنية الأصلية.
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