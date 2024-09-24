رؤية جورجينا رودريجيز في "ديزني لاند باريس"

(MENAFN
- Hill & Knowlton) شوهدت عارضة الأزياء الإسبانية ونجمة تلفزيون الواقع المقيمة في السعودية جورجينا رودريجيز برفقة أطفالها في "ديزني لاند باريس"، أثناء تصوير برنامجها "أنا جورجينا" لتلفزيون الواقع. وتُعدّ "ديزني لاند باريس"، التي تبعد سبع ساعات بالطائرة من منزل جورجينا الجديد في الرياض، وجهةً ترفيهيةً مثاليةً للزوّار من مختلف الأعمار، بمَن فيهم كريستانو جونيور، البالغ من العمر أربعة عشر عاماً، والتوأم إيفا ماريا وماتيو، البالغين من العمر سبع سنوات، وألانا مارتينا، البالغة من العمر ست سنوات.
وكانت جورجينا، التي قرّرت الإقامة خلال هذه الرحلة في فندق "ديزني لاند" تحديدا في جناح رابونزل، تستمتع بيوم مليء بالمرح والتشويق وتزور مختلف المواقع والمعالم الرئيسية في هذه الوجهة المميزة، بدءاً من تجربة الألعاب الترفيهية الممتعة ورؤية أبرز المعالم ولقاء شخصيات "ديزني" المفضّلة لدى أطفالها، وصولاً إلى تناول الوجبات ضمن مجموعة واسعة من المطاعم وأكشاك الوجبات الخفيفة الموجودة في "ديزني لاند باريس".
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