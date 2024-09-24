النائب العام يبحث سبل تعزيز التعاون مع القنصل التركي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، مع القنصل التركي العام لدى فلسطين السفير إسماعيل كوبان أوغلو سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.

وناقش الاجتماع تعزيز التعاون بين الطرفين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة التركية، إضافة إلى طلبات التعاون المتبادلة بين الطرفين، ووضع آليات لتسهيل تنفيذها، والإجراءات التحقيقية التي قامت بها النيابة العامة الفلسطينية في قضية قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتضامنة التركية الأميركية الشهيدة عائشة نور خلال مشاركتها في وقفة تضامنية مع أهالي بلدة بيتا بمدينة نابلس.

وأشاد الخطيب بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن النيابة العامة تسعى إلى تعزيز العمل المشترك وتيسير التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع النيابة العامة التركية، لمحاربة الجريمة العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين النيابتين.

بدوره، أكد أوغلو موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، معرباً عن استعداده للتعاون مع مكتب النائب العام بما يخدم تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتعزيزها.