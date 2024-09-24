النائب العام يبحث سبل تعزيز التعاون مع القنصل التركي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، مع القنصل التركي العام لدى فلسطين السفير إسماعيل كوبان أوغلو سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.
وناقش الاجتماع تعزيز التعاون بين الطرفين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة التركية، إضافة إلى طلبات التعاون المتبادلة بين الطرفين، ووضع آليات لتسهيل تنفيذها، والإجراءات التحقيقية التي قامت بها النيابة العامة الفلسطينية في قضية قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتضامنة التركية الأميركية الشهيدة عائشة نور خلال مشاركتها في وقفة تضامنية مع أهالي بلدة بيتا بمدينة نابلس.
وأشاد الخطيب بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن النيابة العامة تسعى إلى تعزيز العمل المشترك وتيسير التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع النيابة العامة التركية، لمحاربة الجريمة العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين النيابتين.
بدوره، أكد أوغلو موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، معرباً عن استعداده للتعاون مع مكتب النائب العام بما يخدم تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتعزيزها.
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