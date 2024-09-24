تورونتو تستعد لاستقبال مهرجان الأفلام الفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) تورونتو / PNN -"كل العيون على فلسطين"... يافطة تزين شارع "كوين" احد اهم الشوارع في تورونتو الكندية، إيذانا بانطلاق النسخة السابعة عشرة من مهرجان تورونتو للأفلام الفلسطينية في الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي، والذي سيعرض خلاله ما يقارب على خمسة وثلاثين فيلما قصيرا وطويلا على مدار أربعة أيام.

النسخة السابعة عشرة من مهرجان تورونتو للأفلام الفلسطينية تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وعدوانها المستمر على الضفة الغربية، إضافة الى العدوان في لبنان، مما يضفى على المهرجان أهمية خاصة كما توضح مسؤولة الاعلام والتواصل فدوى قورة-حديد "نواجه في المجتمع الكندي تحديات كبيرة وقمعا للحريات، لذا نصرّ دائما على حقنا في التعبير عن هويتنا وثقافتنا وترتثنا، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم كله".

سيقام على هامش المهرجان معرض فني تشارك فيه الفنانة ملك مطر والفنان إبراهيم أبو ستة، وكلاهما من قطاع غزة. كما سيتم عقد حلقات نقاش وندوات بمشاركة بعض المخرجين الذين تمكنوا من الوصول الى تورونتو، من بينهم المخرج الفلسطيني، ابن مدينة رفح، عبد السلام شحادة والذي سيشارك في فيلمه "الى ابي". وسيشارك اخرون عن بعد.

ومن الاعمال المشاركة في المهرجان مجموعة أفلام "من مسافة صفر"، وهي مبادرة اطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي بهدف منح الفنانين وصنّاع الأفلام في غزة الفرصة للتعبير عن حياتهم اليومية في ظل الإبادة الجماعية من خلال أفلام قصيرة منها الخيالية والوثائقية والتجريبية.

وستحيي الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي، القادمة من رام الله، أمسية غنائية، وتمزج أغاني وموسيقى

البرغوثي بين الألحان العربية التقليدية والتأثيرات المعاصرة تعبر عن الهوية الوطنية وثراء الثقافية الفلسطينية.

وكان مهرجان تورنتو للأفلام الفلسطينية قد انطلق اول مرة عام 2008 لإحياء الذكرى الستين للنكبة، ثم تحول الى منظمة غير ربحية يديرها متطوعون، مخصصة لجلب السينما والموسيقى والمأكولات والفنون الفلسطينية إلى جماهير منطقة تورنتو الكبرى بشكل خاص والى الجمهور الكندي عامة.