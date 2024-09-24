ظريف: طهران لا تسعى للحرب ومستعدون لبدء المفاوضات النووية

MENAFN - Palestine News ) طهران / PNN - قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إن طهران "لا تسعى إلى الحرب".

وأضاف: "مستعدون لبدء المفاوضات النووية إذا كانت الأطراف الأخرى جاهزة".

وذكر ظريف، الذي يزور نيويورك برفقة الرئيس مسعود بزشكيان للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حديث لقناة "إم بي سي" الأمريكية: "لقد مارسنا ضبط النفس بعد اغتيال (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل

هنية)، ولكن لنا الحق في الرد في أي وقت على هذا العمل الإرهابي".

وأكد ظريف أن "إيران سوف تنتقم بالطريقة التي تختارها رداً على اغتيال هنية"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "الحكومة الإيرانية مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى لإنهاء الحرب في غزة".

وتابع ظريف بالقول "نحن لا نسعى للحرب، ولكننا سندافع عن أنفسنا، ومن الواضح أن هذا (اغتيال هنية) كان عملاً من أعمال إرهاب الدولة، وكان انتهاكًا واضحًا لسيادتنا وسلامة أراضينا".

على صعيد آخر، اعتبر ظريف أن انسحاب الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران العام 2018 "ناتج عن خطأ في حسابات إدارة ترامب".

وأضاف "نريد أن نتحرك نحو عالم أكثر سلاما واستقرارا لمواطنينا ولمواطني الدول الأخرى".