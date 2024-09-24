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لليوم الثاني كرر الجيش الإسرائيلي تحذر اللبنانيين من البقاء في قراهم

9/24/2024 8:09:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/ PNN - كرر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تحذيره للبنانيين في قرى جنوب وشرق لبنان من البقاء قرب المباني التي يدعي أنها تابعة لحزب الله، مشددا على مواصلة الغارات.

وقال جيش الاحتلال "نحذر سكان القرى اللبنانية من الاقتراب من مبان تابعة لحزب الله أو الدخول إليها".

وطالب الجيش سكان القرى اللبنانية بالإخلاء أو الابتعاد لمسافة كيلومتر عن "البنى التحتية التابعة لحزب الله"، بعد مطالبته بذلك يوم أمس الاثنين عبر رسائل وصلت إلى هواتف اللبنانيين، وأخرى بثت على الراديو بعد اختراق البث الإذاعي اللبناني.

وبدأ الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم موجة جديدة من الغارات الجوية على جنوب لبنان، قائلا إنها تستهدف مواقع لحزب الله ومنصات صاروخية، في حين أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن معظم ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ أمس من المدنيين.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي "ارتفع إلى 558 شهيدا، بينهم 50 طفلا و94 امرأة، فضلا عن استشهاد أسر بكاملها وإصابة 1835 آخرين".

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة أن عشرات آلاف اللبنانيين اضطروا للنزوح ومغادرة منازلهم متوجهين نحو العاصمة بيروت أو شمال البلاد، هربا من الغارات الإسرائيلية التي تستهدف قراهم، في حين تشهد الطرقات اللبنانية موجة نزوح مستمرة منذ أمس.

وأمس الاثنين، قررت السلطات اللبنانية فتح المدارس والمعاهد لإيواء النازحين جراء القصف الإسرائيلي، كما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فتح مركزين لإيواء النازحين شمال وجنوب لبنان.

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