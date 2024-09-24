مستعمرون يجرفون أراضي في قريوت جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - جرف مستعمرون، اليوم الثلاثاء، أراضي في قرية قريوت جنوب نابلس.
وأفاد الناشط الحقوقي بشار القريوتي، بأن المستعمرين جرفوا أرضا جبلية مزروعة بالزيتون، وأخرى سهلية تقدر مساحتها بـ15 دونما، في منطقة "خربة صرة" جنوب شرق القرية.
وأشار إلى أن هذه المرة الأولى التي يجرف فيها المستعمرون في هذه المنطقة، ما يثير تخوف المواطنين من التوسع الاستعماري هناك، خاصة أن المنطقة تقع بين مستعمرتي "شوفوت راحيل وشيلو" المقامتين على أراضي المواطنين.
وتشهد القرية اقتحامات للمستعمرين بحماية الاحتلال، تؤدي إلى اندلاع مواجهات.
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