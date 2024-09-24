مستعمرون يجرفون أراضي في قريوت جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - جرف مستعمرون، اليوم الثلاثاء، أراضي في قرية قريوت جنوب نابلس.

وأفاد الناشط الحقوقي بشار القريوتي، بأن المستعمرين جرفوا أرضا جبلية مزروعة بالزيتون، وأخرى سهلية تقدر مساحتها بـ15 دونما، في منطقة "خربة صرة" جنوب شرق القرية.

وأشار إلى أن هذه المرة الأولى التي يجرف فيها المستعمرون في هذه المنطقة، ما يثير تخوف المواطنين من التوسع الاستعماري هناك، خاصة أن المنطقة تقع بين مستعمرتي "شوفوت راحيل وشيلو" المقامتين على أراضي المواطنين.

وتشهد القرية اقتحامات للمستعمرين بحماية الاحتلال، تؤدي إلى اندلاع مواجهات.