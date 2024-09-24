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قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون

9/24/2024 8:09:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي وسيرت آلياتها في عدة أحياء فيها منها "مثلث والصفحة"، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان.

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