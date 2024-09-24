قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون
التاريخ
9/24/2024 8:09:29 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة عزون شرق قلقيلية.
وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي وسيرت آلياتها في عدة أحياء فيها منها "مثلث والصفحة"، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان.
MENAFN24092024000205011050ID1108708658
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.