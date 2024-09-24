رئيس بلدية العيزرية : الواقع المالي بالغ الصعوبة.. البلدية مديونة بـ40 مليون شيكل!

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN / اعترف رئيس بلدية العيزرية خليل أبو الريش بعدم قدرة المجلس البلدي المنتخب على تنفيذ العديد من الوعود الانتخابية وخصوصا في تطوير البنية التحتية، بسبب شح مصادر المال والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه البلدية.

وأوضح أبو الريش خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش أن واحدة من أكبر مشكلات العيزرية تتمثل في عدم توفر شبكة صرف صحي لأكثر من 50 ألف مواطن.

وأكد أن العيزرية تعتمد على الحفر الامتصاصية التي تسرب المياه العادمة، ما يؤدي الى تلوث النظام البيئي ككل، لذلك "تقدمنا أكثر من الى وزارة الحكم المحلي لطلب مشروع صرف صحي للمنطقة بأسرها، لكن دون فائدة لأن تكلفة المشروع تصل الى ملايين الدولارات في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة".

ووجه رئيس البلدية رسالة الى الحكومة قائلا: نعلم بوجود العجز المالي.. لكن موضوع الصرف الصحي بالغ الأهمية في العيزرية وضواحيها، بسبب الضرر الكبير الناجم عن هذه المشكلة البيئية والصحية، خصوصا وأن قضية الصرف الصحي تضرب السلم الأهلي في كثير من المناطق بعد فيضان المياه العادمة على الشوارع العامة ومنازل المواطنين.

الفاقد المائي يصل الى 40%

وحول الواقع المائي في المحافظة، أكد رئيس البلدية ارتفاع نسبة الفاقد المائي في العيزرية الى 40 في المئة، نتيجة الشبكات القديمة المهترئة والسرقات المائية واسعة الانتشار.

وأوضح أن الشبكة أقيمت في ستينيات القرن الماضي، ما أدى الى اهترائها، رغم عمليات التأهيل المحدودة.

وتابع: خاطبنا سلطة المياه والحكم المحلي من أجل تطوير هذه الشبكات لكن لم يكن هناك أي رد حول هذه القضية.

وأكد أن الوضع المائي في العيزرية سيء جدا بعد تخفيض كمية المياه من قبل الجانب الإسرائيلي، موضحا أن 70 % من المياه تصل من شركة "جيحون" الإسرائيلية، و30% من بئر أبو ديس المجاور، في وقت قلص فيه الاحتلال وتحديدا في شهر آذار الماضي كمية المياه بواقع 800 كوب يوميا.

المقاولون يتهربون..

وفيما يتعلق بالمشاريع الحكومية المخصصة لبلدة العيزرية، قال رئيس البلدية إن المشكلة الأساسي تتمثل في تهرب المقاولين من العمل مع الحكومة، حيث قال: حصلنا على مشروعين مؤخرا من وزارة الحكم المحلي لتطوير البنية التحتية، وبعد إعلان العطاءات لم يتقدم لها أي مقاول، لأن الحكومة لا تلتزم بدفع الأموال الى المقاولين، وهذه واحدة من أكبر المشكلات التي تواجهنا في أي مشروع حكومي مقدم.

وتابع: المقاولون يتهربون من التعامل مع الحكم المحلي، وعلى الحكومة ايجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة.

تقصير كبير من الأجهزة الأمنية..

وحول الواقع الأمني في العيزرية، قال رئيس البلدية إن تنفيذ القانون صعب للغاية في العيزرية، تحتاج السلطة الى ساعات طويلة من أجل التنسيق لدخول القوات الشرطية لفرض الأمن عند حدوث مشكلة كبير.

وتابع: هناك مركز للشرطة في العيزرية يحتوي على 4 الى 5 عناصر شرطية ومركبة واحدة، وهذا لا يكفي على الإطلاق للعيزرية.

وأضاف: جلسنا مع إدارة الشرطة وطلبنا رفع أعداد الشرطة الفلسطينية في العيزرية، ووعدنا بذلك لكن دون تحديد موعد زمني.

وأكد أن ضعف القوة الشرطية في العيزرية يسبب مشكلات كبيرة منها الأزمة المرورية الخانقة رغم أن الاحتلال هو السبب الرئيسي لها.

وأشار الى أن وجود انتشار كبير جدا للمركبات المشطوبة في شوارع العيزرية، مردفا: والمشكلة أن الأشخاص الذين يقومون ببيع هذه المركبات معروفون للأجهزة الأمنية.

وأضاف: هناك تقصير كبير من الأجهزة الأمنية في متابعة هذه القضية، يكمن التقصير في عدم ملاحقتهم، مشيرا أن العيزرية تعاني أيضا من انتشار في المخدرات في مناطق معروفة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، رغم أن المتاجرة بهذه الآفة قد تراجع كثيرا في الآونة الأخيرة.

غياب مستشفى حكومي..

وتذمر رئيس البلدية من الواقع الصحي داخل العيزرية حيث قال إنه لا يوجد مستشفى لكل منطقة أبو ديس والزعيم والعيزرية، حيث كان التوجه تاريخيا الى مستشفيات القدس، لكن جاء الاحتلال وأقام الجدار وحال بين القدس وضواحيها".

وشدد أن العيزرية تحتاج بشكل طارئ الى مستشفى حكومي، وهذا ما نقلناه أكثر من مرة الى وزارة الصحة، لكن لا يوجد أي تغيير على أرض الواقع.

وشدد أن الواقع الصحي يعكس تقصيرا من وزارة الصحة بضواحي القدس.

ديون البلدية تقارب 40 مليون شيكل..

وحول واقع البلدية المالي، شف رئيس البلدية أن موازنة البلدية السنوية تبلغ حوالي 10 مليون شيكل، فيما تصل مجمل الديون على البلدية

40 مليون شيكل، معظمها بسبب عدم التزام المواطنين بدفع فواتير المياه.

وأوضح أن الحكومة مديونة للبلدية بقراب 4 مليون شيكل وتتمثل في عدم دفع أثمان مياه للتجمعات البدوية ومجلس قروي عرب الجهالين، وبدل استخدام عمارة مؤجرة للحكومة، لكن لا يلتزموا بالدفع.

وشدد أن كل هذه الديون تؤثر على الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، ما أدخل البلدية في أزمة مالية خانقة.