لتعرف أكثر عن حالة تقوّس الساقين .. اقرأ الآتي

MENAFN - Khaberni) خبرني - تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، اليوم الثلاثاء، عن تقوّس الساقين وهي حالة شائعة بين الرضع والأطفال الصغار، يحدث فيها تقوّس ساق الطفل أو كلتا ساقيه عند الركبتين، ونادرا ما تكون هذه الحالة خطيرة.

وتُبين نشرة المعهد الفئات التي تصاب بتقوّس الساقين، وأسباب هذه الحالة، وأعراضها، وكيفية تشخيصها، إضافة إلى توضيح خيارات علاجها.

تقوس الساقين (genu varum) هو حالة يحدث فيها تقوس في ساق واحدة أو كلتا الساقين عند الركبتين

عند الطفل، مما يتسبب في وجود مساحة أكبر من الطبيعي بين الركبتين. عندما يقف الطفل وتكون قدماه وكاحلاه معًا، تبقى الركبتان متباعدتين. قد تبدو ساقا الطفل مثل القوس، خاصة عندما يمشي.





من يصاب بتقوّس الساقين؟

تقوّس الساقين شائع بين الرضع والأطفال الصغار. نادرًا ما تكون هذه الحالة خطيرة. عادة ما يتخلص الأطفال الذين ولدوا بساقين مقوستين من هذه الحالة بحلول عمر 18 شهرًا. يمكن أن يحدث تقوّس الساقين أيضًا لدى الأطفال الأكبر سنًا. يجب تقييم هذه الحالات من قبل مقدم الرعاية الصحية.





ما الذي يسبب تقوّس الساقين عند الأطفال؟

يتطور تقوّس الساقين لأسباب عديدة. السبب الأكثر شيوعًا هو حالة تُسمى تقوّس الساقين الفسيولوجي (physiologic genu varum). غالبًا ما يولد الرضع بساقين مقوستين بسبب وضعهم المطوي داخل رحم الأم. في أنماط النمو الطبيعية، يتغلب الطفل على هذا التقوس عندما يبدأ في الوقوف والمشي. لهذا السبب، يعتبر تقوس الساقين حتى سن الثانية أمرًا طبيعياً. في الواقع، هناك نطاق واسع مما يُعتبر طبيعيًا. في معظم الحالات، تبدأ ساقا الطفل في الاستقامة بمجرد أن يبدأ في تحميل الوزن عليهما أثناء الوقوف أو المشي (عادة بين 12 و18 شهرًا). بحلول سن الثانية إلى الثالثة، عادة ما تنعكس زاوية الساقين وتبدأ الساقان في الظهور، حيث تنحني الركبتان إلى الداخل باتجاه بعضهما بعض. بعد حوالي ست سنوات من العمر، تستقيم ركبتا معظم الأطفال وتصبح في محاذاة مستقيمة.





يجب على الأهل استشارة الطبيب لتحديد إذا ما كان طفلهم معرضًا لخطر تطوير تشوه في الساقين على شكل تقوس الساقين

في الحالات بأدناه باستثناء الأنماط الطبيعية المذكورة أعلاه:

- زاوية عظمة الفخذ إلى عظمة الساق تقع خارج النطاق الطبيعي (مقوسة للخارج).

- اتجاه الركبتين مقابل اتجاه القدمين يقع خارج النمط الطبيعي.

- إحدى الساقين أكثر تقوسًا (أو أقل) بشكل كبير من الأخرى.





إذا لم تستقم ساقا الطفل بحلول سن السنتين، قد يكون هناك سبب آخر مثل:

- مرض بلونت (تباعد الظنبوب): هو اضطراب في النمو ناتج عن مشكلة في صفيحة النمو لعظم الساق. ويكون مرض بلونت أكثر شيوعًا لدى الأطفال من أصول أفريقية، والأطفال الذين يعانون من السمنة، والأطفال الذين بدأوا في المشي مبكرًا.

- الكساح: الكساح ينتج عن نقص في الكالسيوم أو فيتامين (د). نقص هذه العناصر الغذائية المهمة يجعل عظام الطفل أكثر ليونة وضعفًا، مما يؤدي إلى تقوس ساقيه.

- القزامة: النوع الأكثر شيوعًا من القزامة ناتج عن اضطراب في نمو العظام يُسمى خلل التنسج الغضروفي. هذا الاضطراب يمكن أن يسبب تقوس الساقين.

- مشاكل عظام أخرى: الكسور التي لم تلتئم بشكل صحيح أو تطور العظام بشكل غير طبيعي (خلل التنسج العظمي) قد تسبب تقوّس الساقين.





ما هي أعراض تقوّس الساقين؟

العرض الرئيسي لتقوّس الساقين هو شكل ساقي الطفل. لن تتلامس الركبتان عندما يقف الطفل وقدماه وكاحلاه معًا. يكون التقوّس أكثر وضوحًا عند المشي. أحيانًا قد يمشي الأطفال بأصابع القدم موجهة للداخل (القدم الحمامية أو المشي الحمامي).

على الرغم من ذلك، عادةً لا يسبب تقوّس الساقين أي ألم. ولا يؤثر على قدرة الطفل على الزحف أو المشي أو الركض. إذا لم يتحسن تقوّس الساقين لدى الطفل بحلول عمر السنتين، اتصل بمقدم الرعاية الصحية لطفلك.

ومن الأعراض الأخرى التي يعاني منها الأشخاص المصابون بتقوس الساقين ما يلي:





- ألم في الركبة.

- ألم في الورك.

- تقليل نطاق الحركة في الوركين.

- صعوبة في المشي أو الجري.

- عدم استقرار الركبة.

- مشاعر عدم الرضا عن المظهر.

يعد التهاب المفاصل التدريجي في الركبة شائعًا بين البالغين الذين لم يتم تشخيصهم أو علاجهم من تقوس الساقين في وقت مبكر من حياتهم. المرضى البالغون الذين يعانون من تقوس الساقين لسنوات عديدة يفرطون في تحميل الجزء الداخلي (الحجرة الإنسية) ويشدون الجزء الخارجي (الرباط الجانبي الوحشي)، مما يؤدي إلى الألم، وعدم الاستقرار، والتهاب المفاصل. لمنع أو تأخير الحاجة إلى استبدال الركبة، يجب إجراء عملية قطع العظم لإعادة محاذاة الركبة.





كيف يتم تشخيص تقوّس الساقين؟

سيقوم الطبيب

بإجراء فحص جسدي والسؤال عن التاريخ الطبي للطفل. ولكن إذا كان عمر الطفل أقل من سنتين، فمن المحتمل ألا يقوم الطبيب بإجراء أي فحوصات إضافية. بدلاً من ذلك، سيراقب التقوّس للتأكد من أنه سيختفي من تلقاء نفسه مع نمو الطفل.

إذا كان عمر الطفل أكبر من سنتين، قد يقيس مقدم الرعاية الصحية ساقي الطفل ويراقب مشيته. قد يطلب فحوصات تصويرية مثل الأشعة السينية لرؤية العظام في ساقي وركبتي الطفل. قد يطلب أيضًا فحوصات دم لتحديد ما إذا كان التقوس ناتجًا عن حالة مثل الكساح.

قد يحيل مقدم الرعاية الصحية طفلك إلى أخصائي العظام.





هل يمكن تصحيح تقوّس الساقين؟

عادة ما يُشفى تقوّس الساقين عند الرضع والأطفال الصغار دون الحاجة إلى علاج. سيستمر مقدم الرعاية الصحية في متابعة حالة طفلك. يمكن علاج الأطفال الأكبر سنًا بناءً على سبب الحالة.





كيف يتم تصحيح تقوّس الساقين عند الأطفال؟

لا حاجة إلى العلاج للرضع والأطفال الصغار ما لم تكن الحالة شديدة. إذا استمر تقوّس الساقين بعد عمر السنتين، يعتمد العلاج على سبب الحالة. قد يشمل العلاج أحذية خاصة، أو دعامات، أو جَبيرة، أو علاج السبب الأساسي لتقوّس الساقين . إذا استمر التقوّس على الرغم من هذه العلاجات ، فقد تكون الجراحة ضرورية لمنع المزيد من الضرر وتصحيح المشكلة. تشمل خيارات الجراحة:

- النمو الموجه: في هذا الإجراء، يقوم الجراح بوضع لوحة معدنية صغيرة أو دبوس في ساق الطفل. سيؤدي هذا إلى إيقاف النمو على الجانب السليم من عظم الساق مؤقتًا حتى يتمكن الجانب غير السليم من اللحاق به. ستستقيم ساق الطفل مع نموه الطبيعي، وسيتم إزالة اللوحة أو الدبوس بعد تحسن المحاذاة.

- قطع عظم الظنبوب: في هذا الإجراء، يقوم الجراح بقطع عظم الساق أسفل الركبة ويعيد تشكيله لتصحيح المحاذاة. يتم تثبيت العظم أثناء الشفاء بواسطة لوحة وبراغي داخل الساق أو إطار خارجي.