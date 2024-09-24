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بعيدًا عن البرتقال..17 مصدرًا طبيعيًا لفيتامين سي

9/24/2024 8:06:45 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -البرتقال قد يكون أول ما يخطر على البال عند التفكير بالمصادر الطبيعية لفيتامين "سي"، لكنّ يُوجد هذا الفيتامين في الكثير من الأطعمة الأخرى، التي قد يتناول الأشخاص بعضها بشكل منتظم.

ونشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا قائمة بـ17 مصدرًا مختلفًا لفيتامين "سي".

وتشمل ما يلي:

البرتقال

الجريب فروت

الليمون

الليمون الأخضر

البروكلي

الكرنب الأجعد أو الكيل

كرنب بروكسل

الملفوف الأحمر

القرنبيط

البطاطس البيضاء

الفلفل الأحمر

الفراولة

البابايا

الجوافة

الشمام الأخضر

الطماطم

الكيوي

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