بعيدًا عن البرتقال..17 مصدرًا طبيعيًا لفيتامين سي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -البرتقال قد يكون أول ما يخطر على البال عند التفكير بالمصادر الطبيعية لفيتامين "سي"، لكنّ يُوجد هذا الفيتامين في الكثير من الأطعمة الأخرى، التي قد يتناول الأشخاص بعضها بشكل منتظم.
ونشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا قائمة بـ17 مصدرًا مختلفًا لفيتامين "سي".
وتشمل ما يلي:
البرتقال
الجريب فروت
الليمون
الليمون الأخضر
البروكلي
الكرنب الأجعد أو الكيل
كرنب بروكسل
الملفوف الأحمر
القرنبيط
البطاطس البيضاء
الفلفل الأحمر
الفراولة
البابايا
الجوافة
الشمام الأخضر
الطماطم
الكيوي
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