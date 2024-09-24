الكويت تدين وتستنكر العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة

نرفض كل ما من شأنه المساس بسيادة لبنان واستقراره





أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى.

وقالت "الخارجية" في بيان، إن هذا الهجوم يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة.

وحذرت مجددا من مغبة التصعيد المتزايد وتعريض دولها لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وتجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مما يحتم وجود وقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء.

وأكدت تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة رافضة كل ما من شأنه المساس بسيادتها واستقرارها.



