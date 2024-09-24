الكويت تدين وتستنكر العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نرفض كل ما من شأنه المساس بسيادة لبنان واستقراره
أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى.
وقالت "الخارجية" في بيان، إن هذا الهجوم يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة.
وحذرت مجددا من مغبة التصعيد المتزايد وتعريض دولها لخطر اتساع رقعة الحرب الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وتجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مما يحتم وجود وقفة جادة وصارمة تجاه ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين الأبرياء.
وأكدت تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة رافضة كل ما من شأنه المساس بسيادتها واستقرارها.
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