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احالة مشروع نظام القيادات الحكوميَّة لديوان التَّشريع والرَّأي

9/24/2024 7:24:38 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان،
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام القيادات الحكوميَّة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام في إطار منظومة تحديث القطاع العام، ولغايات تطوير منظومة متكاملة لإدارة وتمكين القيادات الحكوميَّة في القطاع العام.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى استدامة تلبية الاحتياجات الحكوميَّة من القيادات ذات الكفاءة المؤهَّلة والمدرَّبة بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويَّات الوطنيَّة والرُّؤى المستقبليَّة، ولتنظيم سائر الشُّؤون والعمليَّات الخاصَّة بالموضوعات والإجراءات المتعلِّقة بالقيادات الحكوميَّة.

وسيكون مشروع نظام القيادات الحكوميَّة لسنة 2024م، حال إقراره، بديلاً عن نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة رقم (34) لسنة 2021م.

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