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استكمال إجراءات إنشاء لممثليَّة بنك الاستثمار الأوروبي في الاردن

9/24/2024 7:24:38 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان،
استكمال الإجراءات اللَّازمة لإدخال الاتفاقيَّة بين المملكة وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إنشاء وإدارة ممثليَّة بنك الاستثمار الأوروبي في المملكة حيز النَّفاذ.

وقرَّر كذلك الموافقة على اتِّفاقيَّة توأمة بين مدينة البترا ومدينة جيايو قاوان في جمهوريَّة الصين؛ بهدف تعزيز التَّعاون بين المدينتين في المجالات الاقتصاديَّة والسِّياحيَّة والثقافيَّة.

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