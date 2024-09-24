استكمال إجراءات إنشاء لممثليَّة بنك الاستثمار الأوروبي في الاردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان،
استكمال الإجراءات اللَّازمة لإدخال الاتفاقيَّة بين المملكة وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إنشاء وإدارة ممثليَّة بنك الاستثمار الأوروبي في المملكة حيز النَّفاذ.
وقرَّر كذلك الموافقة على اتِّفاقيَّة توأمة بين مدينة البترا ومدينة جيايو قاوان في جمهوريَّة الصين؛ بهدف تعزيز التَّعاون بين المدينتين في المجالات الاقتصاديَّة والسِّياحيَّة والثقافيَّة.
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