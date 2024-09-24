200 % نمو في إيرادات «ليكسر» في دول الخليج

أعلنت العلامة التجارية العالمية لمنتجات الذاكرة والتخزين «ليكسر» عن تحقيق إيرادات قياسية العامين الماضيين بدول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة بلغت 200%، مدفوعة بالطلب القوي من المستهلكين عبر جميع القطاعات من مصوري الفيديو والألعاب وصناع المحتوى، ويعكس هذا الإنجاز زيادة كبيرة في الحصة السوقية وتوسعاً بقطاع التجزئة ولإشباع السوق بمنتجاتها، وتحسين رضا العملاء، وعروض المنتجات والخدمات. وتستعد «ليكسر» للكشف عن أحدث ابتكاراتها بمعرض جيتكس جلوبال 2024، أكبر حدث عالمي للتكنولوجيا بالعالم، المزمع عقده ما بين 14 إلى 18 أكتوبر بالقاعة رقم 1، الجناح A30، في مركز دبي التجاري العالمي.

وحققت «ليكسر» إنجازات كبيرة في السوق الإماراتي، والسعودي، والقطري والعماني والبحريني ويتمثل هذا النجاح بتوفير منتجاتها المتميزة وأدائها العالي وابتكاراتها الرائدة بـ 400 متجر منها: كارفور، لولو، نستو، شرف دي جي، فيرجن ميجا ستور، جراند ستور، إيماكس، جمبو، وأي ستايل، وهو ما نسبته 20% من مبيعات الشركات في المنطقة ويشكل بيع منتجاتها في المتاجر والنسبة السوقية خطوة مهمة في تعزيز حضورها تحت قيادة فيصل عبيدة مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية.

وقال فيصل عبيدة: «تعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أفضل الأسواق أداءً بالنسبة إلى ليكسر ويعكس النمو المستمر في حصتنا السوقية وأرقام الإيرادات الهائلة الإمكانيات الواعدة لهذه المنطقة».

وأضاف:«نسعى في المنتجات الجديدة إلى زيادة وجود الشركة بالأسواق لتلبية الطلب المتزايد على حلول الذاكرة المتقدمة في المنطقة من خلال تقديم خدمات وابتكارات متميزة للعملاء الحاليين والجدد عبر استكشاف مراكز مبيعات وتوزيع جديدة للوصول إلى العملاء بشكل أكثر فعالية بالتعاون مع تجار التجزئة والموزعين».

ومن منطلق ريادتها في صناعة منتجات الذاكرة وحلول التخزين، تم تكريم «ليكسر» بـ 7 جوائز في«ريد دوت» لمفهوم التصميم المبتكر والتميز في مجال التصميم والأعمال التجارية، وجائزتي «تيرا» المتتاليتين لأفضل وسائط التخزين والتي تقدمها الشركة ضمن جوائز أفضل منتجات التصوير، مما يعكس التزام الشركة بدفع حدود التكنولوجيا والتصميم المتميز. في معرض جيتكس جلوبال 2024، ستطرح ليكسر مجموعة جديدة من المنتجات بما في ذلك ذواكر«microSDTM»، الأقراص الصلبة الداخلية«إس إس دي»، وذاكرة «DRAM»، والأقراص الصلبة المحمولة. تم تصميم هذه المنتجات لتوفير توافق سلس مع مجموعة متنوعة من الأجهزة مثل كاميرات الحركة، الأجهزة اللوحية، الهواتف الذكية، وحتى طائرات الدرون. وكما هو الحال مع جميع منتجات ليكسر، فإن التشكيلة الموسعة الجديدة تقدم أداءً عالي السرعة مع سعات ذاكرة أكبر، مما يتيح للمستخدمين التقاط ونقل وتشغيل الفيديوهات عالية الوضوح، بما في ذلك فيديوهات 8K، بسرعة فائقة.