مركز الديرة للدراسات يجتاز تدقيق شهادة الأيزو للعام السابع على التوالي

اجتاز مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي، أول مركز محلي مستقل لدراسات استطلاع الرأي العام في الإمارات، التدقيق لشهادة الجودة أيزو (ISO 20252: 2019) للعام السابع على التوالي لينال الاعتماد الثالث منذ تأسيسه.

من خلال مواصفات ومعايير نظام إدارة الجودة– المعيار الدولي (ISO 20252: 2019) لفئة «الدراسات السوقية واستطلاعات الرأي والبحوث الاجتماعية، الرؤى وتحليلات البيانات- المفردات ومتطلبات الخدمة»، يتم تطبيق أفضل الممارسات في إدارة البحوث بما يضمن تنفيذ إجراءات متكاملة خالية من الأخطاء والحصول على نتائج استقصائية قائمة على البيانات تتسم بأعلى مستوى من الثقة والمصداقية.

وأوضحت هناء لوتاه، الرئيس التنفيذي لمركز الديرة، أن الاستمرارية والمحافظة على الالتزام بأعلى معايير الجودة هدف مستدام للمركز وجزء لا يتجزأ من مهمته ورؤيته، حيث يكون العمل متواصلاً للحفاظ على مستوى الجودة الذي لا يمكن التهاون فيه عند تنفيذ دراسات استطلاع الرأي العام.

وقالت هناء: «وفق مؤسسات عالمية متخصصة هناك معايير للجودة المهنية تضمن تنفيذ جميع مراحل البحث بكفاءة واحترافية. عملنا منذ البداية على تلبية تلك المعايير لتوفير خدمات بحثية متميزة وموثوقة؛ والآن يسرنا أننا لانزال نحتفظ بمصادقة مستحقة على التزام المركز بأعلى مستوى للجودة في نظام إدارة البحوث والدراسات الاستطلاعية».

يتضمن تقييم شهادة المواصفة العالمية لنظام إدارة البحوث أيزو (ISO 20252: 2019) مختلف مراحل تنفيذ البحوث والدراسات بما في ذلك إعداد وتصميم العينة والاستبانات، والكفاءة المهنية والتكنولوجية المتعلقة بجمع وتحليل ومعالجة البيانات، إلى جانب حفظ ونقل المعلومات، وكفاءة العمل الميداني.

في عام 2018 كان مركز الديرة أول مؤسسة في دولة الإمارات والشرق الأوسط تحصل على شهادة الجودة أيزو (20252: 2012 ISO) للتميز في مجال البحوث ودراسات استطلاع الرأي العام والبحوث السوقية. وجاءت الترقية إلى مواصفة أيزو (ISO 20252: 2019) في إطار دفع نطاق أوسع من عمليات إجراء البحوث إلى أفضل مستوى من الجودة.