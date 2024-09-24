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تجديد «أولد ترافورد» يولد 7.3 مليارات جنيه للاقتصاد البريطاني سنوياً

9/24/2024 7:24:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خلصت دراسة أجراها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إلى أن مشروع تجديد ملعبه «أولد ترافورد» والمنطقة المحيطة به قد يولد 7.3 مليارات جنيه إسترليني (9.7 مليارات دولار) سنوياً للاقتصاد البريطاني.

ورغم الجدوى الاقتصادية الإيجابية، قال رئيس بلدية مانشستر الكبرى أندي بيرنهام إنه لن يتم تخصيص أي أموال عامة لهذا المشروع.

ويدرس يونايتد ما إذا كان سيسعى إلى تنفيذ خطة بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني لبناء ملعب جديد يتسع لـ100 ألف متفرج أو تجديد «أولد ترافورد» الحالي الذي يتسع لـ74 ألف متفرج.

ودعم بيرنهام طموحات إعادة تطوير الملعب إلى جانب حي «مختلط الاستخدامات» يضم مشاريع سكنية ومراكز تسوق ومحطات نقل عام جديدة.

وكشفت شركة الاستشارات العالمية «أوكسفورد إيكونوميكس» أن مشروع التجديد يمكن أن يوفر 92 ألف وظيفة جديدة وأكثر من 17 ألف منزل جديد و1.8 مليون زائر إضافي سنوياً إلى المنطقة.

وقال بيرنهام «قد يكون أكبر مخطط تجديد رأيته في هذا البلد. نأمل أن يكون هذا أفضل ملعب كرة قدم في العالم ما سيعود بالمنفعة على السكان من حوله».

يقود المشروع أحد مالكي يونايتد الملياردير البريطاني جيم راتكليف الذي اشترى حصة أقلية في النادي في وقت سابق من هذا العام.

على الرغم من أن راتكليف ألمح في البداية إلى أنه قد يسعى للحصول على مساعدة حكومية من أجل تمويل ما أسماه «ويمبلي الشمال»، تيمناً بالملعب الوطني «ويمبلي» الموجود في لندن، يبدو الآن أنه تم التخلي عن هذه الخطوة.

والأسبوع الماضي، عين يونايتد شركة الهندسة المعمارية المشهورة عالميا «فوستر + بارتنرز» للعمل على الخطط.

وطُلِبَ من المشجعين إبداء آرائهم بشأن إعادة التطوير، حيث حث قائد يونايتد السابق غاري نيفيل، وهو جزء من فريق عمل تجديد «أولد ترافورد»، المشجعين على المشاركة.

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