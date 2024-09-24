الدولار الأسترالي يصل لأعلى مستوى في 2024 واليوان عند ذروة 16 شهراً

ارتفع الدولار الأسترالي الثلاثاء إلى أعلى مستوى هذا العام وسط إصرار على كبح جماح التضخم، بينما قفز اليوان إلى أعلى مستوى في 16 شهراً بعدما اتخذت الصين خطوات تحفيزية جديدة.

وثبت بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكن المتعاملين الذين كانوا يأملون سماع أي تلميحات عن موعد خفض أسعار الفائدة أصيبوا بخيبة أمل مع تأكيد البنك المركزي على أنه «لا يزال مصمماً على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف»، وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يظل خياراً مطروحاً.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي. جي «قرار بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم يرقى إلى مستوى التمسك بتشديد السياسة النقدية، وهو ما يتفق مع وجهة نظرنا بأن الوقت لا يزال مبكراً جداً للتحول إلى تيسير السياسة النقدية».

وأضاف «غير أن التحول قد يحدث بسرعة كبيرة.. ونعتقد أن احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر غير وارد حالياً».

كما أن الدولار الأسترالي، الحساس للتوقعات بشأن الاقتصاد الصيني، تلقى بعض الدعم الإضافي من الإجراءات التحفيزية التي أعلن عنها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).

وارتفع الجنيه الأسترالي 0.46 بالمئة إلى 0.68695 دولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر، ثم قلص مكاسبه إلى 0.68435 دولار خلال التداولات بعدما قالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن رفع أسعار الفائدة لم يناقش صراحة في الاجتماع.

وارتفع اليوان بفضل إجراءات تحفيزية جديدة اتخذتها الصين، وتشمل خفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بنحو 50 نقطة أساس، والإشارة إلى مزيد من الخفض المحتمل في أسعار الفائدة على الإقراض، إضافة إلى تدابير لدعم سوق العقارات.

ورغم أن اليوان انخفض في البداية خلال التعاملات الخارجية بعد الإعلان عن الإجراءات، ارتفع بعد ذلك 0.38 بالمئة إلى 7.0310 مقابل الدولار مع تحول التركيز إلى احتمالات زيادة النمو.

وهبط الين 0.36 بالمئة إلى 144.12 أمام الدولار بعد أن أكد محافظ بنك اليابان (المركزي) كازو أويدا أن البنك «يمكن أن يقضي وقتاً» في مراقبة التطورات في الأسواق والاقتصادات الخارجية قبل تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو وسجل 1.1117 دولار.

ووصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في عامين ونصف مع تبني بنك إنجلترا الأسبوع الماضي موقفاً أقل من بنك الاحتياطي الاتحادي أو البنك المركزي الأوروبي تجاه التيسير النقدي. وارتفع 0.09 بالمئة إلى 1.3360 دولار. وبلغ في وقت سابق 1.3366 دولار لأول مرة منذ مارس 2022.

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