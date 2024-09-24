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قميص برشلونة قد يدفع شتشيسني للتراجع عن قرار الاعتزال

9/24/2024 7:24:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت تقارير صحفية بأن البولندي فويتشيك شتشيسني، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي السابق، قد يفكر في العودة عن اعتزاله إذا تلقى عرضًا من نادي برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تقارير بولندية أشارت إلى أن شتشيسني، الذي اعتزل اللعب مؤخرًا، قد يعود إلى الملاعب إذا كان ذلك يرتبط بفرصة ارتداء قميص برشلونة.

ويبحث النادي الإسباني عن حارس بديل بعد إصابة حارس الفريق الألماني مارك تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة وأجرى عملية جراحية قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وبما أن شتشيسني لاعب حر حاليًا بعد إعلان اعتزاله، يمكن لبرشلونة التعاقد معه دون انتظار فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض غياب تير شتيجن.

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