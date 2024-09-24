قميص برشلونة قد يدفع شتشيسني للتراجع عن قرار الاعتزال

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت تقارير صحفية بأن البولندي فويتشيك شتشيسني، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي السابق، قد يفكر في العودة عن اعتزاله إذا تلقى عرضًا من نادي برشلونة الإسباني.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تقارير بولندية أشارت إلى أن شتشيسني، الذي اعتزل اللعب مؤخرًا، قد يعود إلى الملاعب إذا كان ذلك يرتبط بفرصة ارتداء قميص برشلونة.
ويبحث النادي الإسباني عن حارس بديل بعد إصابة حارس الفريق الألماني مارك تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة وأجرى عملية جراحية قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.
وبما أن شتشيسني لاعب حر حاليًا بعد إعلان اعتزاله، يمكن لبرشلونة التعاقد معه دون انتظار فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض غياب تير شتيجن.
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