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الكشف عن الموعد المحتمل.. عودة دي يونج للملاعب تقترب

9/24/2024 7:24:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعد الهولندي فرانكي دي يونغ، نجم برشلونة الإسباني، للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، مع تحديد الموعد المرتقب لحصوله على التصريح الطبي.

أفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن اللاعب سيحصل على التصريح الطبي في الأسبوع المقبل، مما يتيح له الانضمام لقائمة الفريق في المباريات المقبلة.

ورجحت الصحيفة أن يواصل دي يونغ غيابه عن المباراتين المقبلتين في الدوري أمام خيتافي وأوساسونا، بينما من المتوقع أن يعود لمواجهة يونغ بويز في دوري أبطال أوروبا أو لقاء ألافيس في الدوري الإسباني.

الجدير بالذكر أن دي يونغ تعرض للإصابة في أبريل الماضي خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حيث أصيب بالتواء شديد في كاحله الأيمن نتيجة تدخل مع الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي، مما أبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، كما لم يشارك مع المنتخب الهولندي في كأس الأمم الأوروبية أو مع برشلونة في انطلاقة الموسم الحالي.

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