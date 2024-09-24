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ميسي يخطط للرحيل عن إنتر ميامي بنهاية عقده

9/24/2024 7:24:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر مغادرة إنتر ميامي الأمريكي عند انتهاء عقده الحالي.

انضم ميسي إلى الفريق قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، حيث ساهم في قيادته للتتويج بكأس الدوريات في الموسم الماضي.

وأفادت صحيفة "إل ناسيونال" أن ميسي يعتزم إنهاء عقده في ديسمبر 2025، مما يتيح له الانتقال مجانًا إلى ناديه السابق نيويلز أولد بويز في يناير 2026، حيث بدأ مسيرته الكروية.

وكان ميسي قد عبر عن رغبته في العودة لنادي طفولته، قائلًا: "إذا عدت إلى الأرجنتين، سأختار نيويلز أولد بويز".

حتى الآن، سجل ميسي 27 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة في 32 مباراة مع إنتر ميامي.

ويستعد ميسي للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة بالدوري الأمريكي ضد تشارلوت يوم السبت، حيث يتصدر إنتر ميامي جدول الدوري برصيد 64 نقطة.

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