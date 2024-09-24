وزير الصحة اللبناني يعلن ارتفاع عدد الضحايا إلى 558 وعدد المصابين يتجاوز 1835

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شنت إسرائيل سلسلة جديدة من الضربات الجوية على لبنان في اليوم الثاني من أعنف تصعيد منذ بدء الحرب قبل نحو عام. وأعلن وزير
الصحة اللبناني فراس الأبيض عن ارتفاع عدد ضحايا «العدوان الإسرائيلي إلى 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة و1835 مصابا».
وأعلن الجيش الاسرائيلي أمس أنه قصف «عشرات الأهداف العائدة إلى حزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان».
وقال إن الجيش طاول «نحو 1600 هدف» في جنوب لبنان والبقاع شرقه. من جهته، اعلن حزب الله إطلاق مزيد من صواريخ فادي-2 في اتجاه إسرائيل.
وأفادت الأمم المتحدة بأن عشرات آلاف الأشخاص فروا من العنف في لبنان.
وطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين من اللبنانيين «الابتعاد من المناطق الخطيرة» في انتظار انتهاء «العملية».
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