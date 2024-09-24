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وزير الصحة اللبناني يعلن ارتفاع عدد الضحايا إلى 558 وعدد المصابين يتجاوز 1835

9/24/2024 7:20:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شنت إسرائيل سلسلة جديدة من الضربات الجوية على لبنان في اليوم الثاني من أعنف تصعيد منذ بدء الحرب قبل نحو عام. وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض عن ارتفاع عدد ضحايا «العدوان الإسرائيلي إلى 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة و1835 مصابا».

وأعلن الجيش الاسرائيلي أمس أنه قصف «عشرات الأهداف العائدة إلى حزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان».

وقال إن الجيش طاول «نحو 1600 هدف» في جنوب لبنان والبقاع شرقه. من جهته، اعلن حزب الله إطلاق مزيد من صواريخ فادي-2 في اتجاه إسرائيل.

وأفادت الأمم المتحدة بأن عشرات آلاف الأشخاص فروا من العنف في لبنان.

وطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين من اللبنانيين «الابتعاد من المناطق الخطيرة» في انتظار انتهاء «العملية».

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