الهلال الأحمر يطلق حملة مساعدات إنسانية عاجلة للأسر النازحة في لبنان

MENAFN - Al-Anbaa) أطلقت جمعية الهلال الاحمر اليوم الثلاثاء، حملة مساعدات انسانية عاجلة للأسر النازحة من المناطق التي طالتها غارات الاحتلال الاسرائيلي في لبنان.

وقال منسق الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، انه تم اطلاق الحملة الانسانية العاجلة من قبل "الهلال الاحمر الكويتي" بالتعاون مع "الصليب الاحمر اللبناني" بسبب عملية النزوح الكثيفة من مناطق جنوب لبنان التي تعرضت أمس الاثنين لغارات عنيفة من طيران الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح بطرس ان المواد الاغاثية التي ستوزع على الاسر النازحة عبارة عن مواد غذائية ومواد تنظيف وفرش وبطانيات تكفي لعشرة آلاف اسرة نازحة.

وأضاف ان الحملة العاجلة انطلقت في عدد من مراكز الايواء والمدارس التي تم تخصيصها لهذه الاسر في المناطق المختلفة من قبل السلطات اللبنانية المحلية.

وأعرب بطرس عن خالص شكره لدولة الكويت حكومة وشعبا على اطلاق هذه الحملة ولمواقفها الدائمة في دعم لبنان وعلى ما تقدمه للبنانيين من عون لتخفيف معاناتهم وآلامهم.

يذكر ان جمعية الهلال الاحمر الكويتية قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الانسانية والإغاثية في لبنان منذ انطلاق عملية "طوفان الاقصى" في قطاع غزة وبداية المواجهات العسكرية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي على المناطق الجنوبية الحدودية في لبنان.