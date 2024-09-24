الهلال الأحمر يطلق حملة مساعدات إنسانية عاجلة للأسر النازحة في لبنان

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أطلقت جمعية الهلال الاحمر اليوم الثلاثاء، حملة مساعدات انسانية عاجلة للأسر النازحة من المناطق التي طالتها غارات طيران
الاحتلال الاسرائيلي في لبنان.
وقال منسق الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، انه تم اطلاق الحملة الانسانية العاجلة من قبل "الهلال الاحمر الكويتي" بالتعاون مع "الصليب الاحمر اللبناني" بسبب عملية النزوح الكثيفة من مناطق جنوب لبنان التي تعرضت أمس الاثنين لغارات عنيفة من طيران الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضح بطرس ان المواد الاغاثية التي ستوزع على الاسر النازحة عبارة عن مواد غذائية ومواد تنظيف وفرش وبطانيات تكفي لعشرة آلاف اسرة نازحة.
وأضاف ان الحملة العاجلة انطلقت في عدد من مراكز الايواء والمدارس التي تم تخصيصها لهذه الاسر في المناطق المختلفة من قبل السلطات اللبنانية المحلية.
وأعرب بطرس عن خالص شكره لدولة الكويت حكومة وشعبا على اطلاق هذه الحملة ولمواقفها الدائمة في دعم لبنان وعلى ما تقدمه للبنانيين من عون لتخفيف معاناتهم وآلامهم.
يذكر ان جمعية الهلال الاحمر الكويتية قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الانسانية والإغاثية في لبنان منذ انطلاق عملية "طوفان الاقصى" في قطاع غزة وبداية المواجهات العسكرية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي على المناطق الجنوبية الحدودية في لبنان.
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