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عوض وعمارنة يوقعان روايتيهما في العاصمة الإيطالية روما

9/24/2024 7:14:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) روما/ PNN- وقّع الكاتبان أحمد رفيق عوض، وعودة عمارنة روايتيهما الجديدتين الصادرتين عن دار النشر "كلاموس"، على هامش احتفال الثقافة الفلسطينية الخامس في العاصمة الإيطالية روما، الذي تنظمه الجالية الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات ثقافية إيطالية.

وجاءت رواية عوض بعنوان: "الحياة كما ينبغي"، ورواية عمارنة بعنوان: "ذاكرة فتى درجة ثانية".

وحضر حفل التوقيع سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فيصل عرنكي، ورئيس دائرة المغتربين يوسف سلمان، ورئيس الجالية الفلسطينية في روما والباحثة إيزابيلا كاميرا دافليتو، والشاعرة والصحفية جوليا برتوتي، وجمهور من الكتاب والشعراء والناشرين والطلبة الإيطاليين المتضامنين مع شعبنا.

وأشاد عرنكي بدور المثقفين في تعزيز العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والإيطالي، وتطويرها خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا.

بدورها، قالت دافليتو إن الروايتين تعكسان الثقافة الفلسطينية وطموحها إلى الحرية والحياة الكريمة والخلاص من الاحتلال.

أما الشاعرة بيرتوتي فلفتت إلى أن الروايتين انشغلتا بالتراث الفلسطيني وإضاءة جوانبه الغنية والعريقة.

وتلا هذا الحفل، توقيع الكاتبين عوض وعمارنة روايتيهما والإجابة عن استفسارات الجمهور.

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