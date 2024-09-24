عوض وعمارنة يوقعان روايتيهما في العاصمة الإيطالية روما

(MENAFN
- Palestine News Network
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روما/ PNN- وقّع الكاتبان أحمد رفيق عوض، وعودة عمارنة روايتيهما الجديدتين الصادرتين عن دار النشر "كلاموس"، على هامش احتفال الثقافة الفلسطينية الخامس في العاصمة الإيطالية روما، الذي تنظمه الجالية الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات ثقافية إيطالية.
وجاءت رواية عوض بعنوان: "الحياة كما ينبغي"، ورواية عمارنة بعنوان: "ذاكرة فتى درجة ثانية".
وحضر حفل التوقيع سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فيصل عرنكي، ورئيس دائرة المغتربين يوسف سلمان، ورئيس الجالية الفلسطينية في روما والباحثة إيزابيلا كاميرا دافليتو، والشاعرة والصحفية جوليا برتوتي، وجمهور من الكتاب والشعراء والناشرين والطلبة الإيطاليين المتضامنين مع شعبنا.
وأشاد عرنكي بدور المثقفين في تعزيز العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والإيطالي، وتطويرها خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا.
بدورها، قالت دافليتو إن الروايتين تعكسان الثقافة الفلسطينية وطموحها إلى الحرية والحياة الكريمة والخلاص من الاحتلال.
أما الشاعرة بيرتوتي فلفتت إلى أن الروايتين انشغلتا بالتراث الفلسطيني وإضاءة جوانبه الغنية والعريقة.
وتلا هذا الحفل، توقيع الكاتبين عوض وعمارنة روايتيهما والإجابة عن استفسارات الجمهور.
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