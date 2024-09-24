نتنياهو يختار تصعيدًا تدريجيًا في لبنان لتفادي حرب شاملة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء امس، الإثنين، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرر أن يكون تصعيد العمليات العسكرية والهجمات على لبنان تدريجيا، وذلك "في محاولة لتجنب حرب شاملة وفرض تسوية" على حزب الله، تتيح إعادة سكان شمالي إسرائيل إلى منازلهم.

وبحسب التقرير، عرضت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية على نتنياهو خيارين رئيسيين لتصعيد العمليات والهجمات الواسعة في لبنان: الأول "تنفيذ سلسلة هجمات دراماتيكية ضد حزب الله بشكل متزامن"، والثاني "تنفيذ العمليات المخططة بشكل تدريجي"، وقد فضل نتنياهو الخيار الثاني.

وأفادت القناة بأن إسرائيل قامت بإبلاغ الولايات المتحدة بالهجوم الواسع الذي بدأت بشنه امس على لبنان. ووفقا للتقرير، فإن واشنطن "أعطت الضوء الأخضر للهجوم – انطلاقًا من القناعة بأنه لا يمكن في الوقت الحالي التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يؤدي إلى وقف إطلاق النار في الشمال وإعادة السكان إلى منازلهم".

وذكرت "كان 11" أنه الجيش الإسرائيلي أعد "خططاعملياتية للأيام المقبلة لمواصلة الهجمات الواسعة في لبنان، بهدف تقويض قدرات حزب الله"، وذكرت أن إسرائيل "مستعدة لحرب شاملة في لبنان، لكنها تعمل على تجنب الانجرار إلى معركة متعددة الجبهات، بما في ذلك مواجهة مباشرة مع إيران".

وقالت إنه "كجزء من الهجمات الواسعة في لبنان، تم رفع مستوى التأهب في أنظمة الدفاع الجوي في مواجهة هجمات من لبنان، وإيران، العراق، والحوثيين في اليمن".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، عن "حالة خاصة" في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء البلاد على التصعيد الجاري، وذلك لمدة 48 ساعة، قابلة للتمديد، كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية عن تمديد القيود التي كانت قد فرضتها مساء السبت لتشمل المنطقة الواقعة من مدينة حيفا حتى الحدود مع لبنان.

ويشمل الإعلان عن "حالة خاصة" منح الحكومة والجيش صلاحيات واسعة في ما يتعلق بـ"إصدار التعليمات اللازمة لإنقاذ الأرواح أو الممتلكات"، بما في ذلك البقاء في المنازل أو الملاجئ، وحظر التواجد في أماكن معينة، وتقييد أنشطة اقتصادية، وتقييد الدراسة في المناطق المستهدفة أو التي تقع في نطاق التهديد.

وفي وقت سابق

من يوم أمس الإثنين، قال مسؤول إسرائيلي رفيع، في تصريحات لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إن الغارات المكثفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان بادعاء مهاجمة أهداف لحزب الله "ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا".

ووفقًا لتصريحاته، فإن الهدف هو إجبار الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، "على تغيير قراراته والسماح بعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان"، في إشارة إلى المساعي لفصل جبهة لبنان عن غزة وإبعاد حزب الله عن الحدود.

وشدد المسؤول على أنه "إذا لم يحدث ذلك، فإن من لا يفهم بالقوة، سيفهم بمزيد من القوة. وإذا لم يتمكن السكان من العودة، فلن يكون لدى حزب الله القدرة على العمل ضدنا في النهاية".

وعلى صلة، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، الإثنين، عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي، أنه لا توجد خطط فورية لعملية برية في لبنان في إطار التصعيد الإسرائيلي الحالي في هجماته على لبنان.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل تركز على العمليات الجوية وليس لديها خطط فورية لعملية برية، زاعمًا أن الضربات تهدف إلى الحد من قدرة حزب الله على شن المزيد من الهجمات على إسرائيل.