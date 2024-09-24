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متى يمكنك تقديم الشوكولاتة لطفلك؟

9/24/2024 7:14:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - لا يمكن إنكار جاذبية الشوكولاتة، إذ يفضلها الأطفال والكبار على حد سواء. سواء كان كوبًا من حليب الشوكولاتة أو قطعة من الشوكولاتة الداكنة، تُعتبر الشوكولاتة خيارًا لذيذًا للكثيرين.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالرضع و الأطفال الصغار، هل تعتبر الشوكولاتة آمنة؟.

بحسب موقع Parents, ينصح الأطباء بتجنب إعطاء الأطفال دون سن الثانية الشوكولاتة، وذلك لاحتوائها على السكر المضاف والكافيين.

وفي حين أن تناول الأطفال الأكبر من عامين الشوكولاتة يعد آمنًا، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشكلات صحية مثل اضطرابات النوم وزيادة الوزن.

والحساسية تجاه الشوكولاتة نادرة، وغالبًا ما تكون ناتجة عن مكونات أخرى فيها مثل المكسرات أو الحليب. ولكن في حالات نادرة، يمكن أن تحدث حساسية فعلية تجاه الكاكاو نفسه.

تحتوي الشوكولاتة على كميات صغيرة من الكافيين، وهو ما قد يؤثر سلبًا على نوم الأطفال وصحة عظامهم. بالإضافة إلى ذلك، يوصي الأطباء بتجنب السكر المضاف للأطفال دون السنتين، نظرًا لتأثيراته السلبية على الصحة، مثل زيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

ومن المهم مراعاة مخاطر الاختناق عند إعطاء الأطفال الصغار الشوكولاتة، خاصة إذا كانت تحتوي على مكونات صلبة مثل المكسرات.

وعند تقديم الحلوى للأطفال، يُنصح بتقديمها كجزء من وجبة متوازنة، لتجنب تحولها إلى مكافأة أو رشوة. وعندما يتعلق الأمر بالشوكولاتة، يُفضل الانتظار حتى يكبر الأطفال قليلاً لتفادي أي مخاطر صحية.

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