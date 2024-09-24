متى يمكنك تقديم الشوكولاتة لطفلك؟

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - لا يمكن إنكار جاذبية الشوكولاتة، إذ يفضلها الأطفال والكبار على حد سواء. سواء كان كوبًا من حليب الشوكولاتة أو قطعة من الشوكولاتة الداكنة، تُعتبر الشوكولاتة خيارًا لذيذًا للكثيرين.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالرضع و الأطفال الصغار، هل تعتبر الشوكولاتة آمنة؟.
بحسب موقع Parents, ينصح الأطباء بتجنب إعطاء الأطفال دون سن الثانية الشوكولاتة، وذلك لاحتوائها على السكر المضاف والكافيين.
وفي حين أن تناول الأطفال الأكبر من عامين الشوكولاتة يعد آمنًا، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشكلات صحية مثل اضطرابات النوم وزيادة الوزن.
والحساسية تجاه الشوكولاتة نادرة، وغالبًا ما تكون ناتجة عن مكونات أخرى فيها مثل المكسرات أو الحليب. ولكن في حالات نادرة، يمكن أن تحدث حساسية فعلية تجاه الكاكاو نفسه.
تحتوي الشوكولاتة على كميات صغيرة من الكافيين، وهو ما قد يؤثر سلبًا على نوم الأطفال وصحة عظامهم. بالإضافة إلى ذلك، يوصي الأطباء بتجنب السكر المضاف للأطفال دون السنتين، نظرًا لتأثيراته السلبية على الصحة، مثل زيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.
ومن المهم مراعاة مخاطر الاختناق عند إعطاء الأطفال الصغار الشوكولاتة، خاصة إذا كانت تحتوي على مكونات صلبة مثل المكسرات.
وعند تقديم الحلوى للأطفال، يُنصح بتقديمها كجزء من وجبة متوازنة، لتجنب تحولها إلى مكافأة أو رشوة. وعندما يتعلق الأمر بالشوكولاتة، يُفضل الانتظار حتى يكبر الأطفال قليلاً لتفادي أي مخاطر صحية.
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