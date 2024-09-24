عباس زكي يُطلع سفير سلطنة عُمان على مجمل التطورات الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN-
أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة عُمان الجديد لدى دولـة فلسطين عبد الله الحداد على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية.
وأطلع زكي السفير الحداد خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه، بحضور سكرتير أول السفارة خميس السعدي، على معاناة شعبنا الفلسطيني جراء حرب الإبادة الجماعية التي تقودها حكومة التطرف اليمنية بقيادة نتنياهو على غزة، وعلى محافظات الوطن كافة، وسياسة الاحتلال في تكثيف الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، والاعتداءات اليومية من المستعمرين، وخاصة ما يجري في القدس من محاولات تهويد المسجد الأقصى، والاقتحامات اليومية لباحاته.
وتطرق إلى تصعيد الاحتلال في لبنان، الذي يأتي امتدادا لحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تُشن على شعبنا منذ قرابة العام.
من جانبه، أكد السفير الحداد عمق العلاقات الأخوية بين عُمان وفلسطين، والرغبة الصادقة في ترجمة اهتمامات السلطنة بالقضية الفلسطينية، والمواقف الثابتة، من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وحقه في تقرير المصير.
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