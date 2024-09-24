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عباس زكي يُطلع سفير سلطنة عُمان على مجمل التطورات الفلسطينية

9/24/2024 7:14:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN-
أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة عُمان الجديد لدى دولـة فلسطين عبد الله الحداد على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية.

وأطلع زكي السفير الحداد خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه، بحضور سكرتير أول السفارة خميس السعدي، على معاناة شعبنا الفلسطيني جراء حرب الإبادة الجماعية التي تقودها حكومة التطرف اليمنية بقيادة نتنياهو على غزة، وعلى محافظات الوطن كافة، وسياسة الاحتلال في تكثيف الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، والاعتداءات اليومية من المستعمرين، وخاصة ما يجري في القدس من محاولات تهويد المسجد الأقصى، والاقتحامات اليومية لباحاته.

وتطرق إلى تصعيد الاحتلال في لبنان، الذي يأتي امتدادا لحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تُشن على شعبنا منذ قرابة العام.

من جانبه، أكد السفير الحداد عمق العلاقات الأخوية بين عُمان وفلسطين، والرغبة الصادقة في ترجمة اهتمامات السلطنة بالقضية الفلسطينية، والمواقف الثابتة، من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وحقه في تقرير المصير.

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