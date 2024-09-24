تعدد الأساليب مفتاح انتصارات ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي

أوضح الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن "تنوع أساليب اللعب" هو ما ساعد الفريق على تجنب الهزيمة في 38 متتالية بالدوري الإسباني.

وتلقى الفريق الملكي خسارة واحدة في الموسم الماضي، وكانت أمام أتلتيكو مدريد في 24 سبتمبر 2023.



ورغم الانتقادات التي توجه لفريقه بشأن طريقة اللعب، أصر أنشيلوتي في مؤتمر صحفي على أن "أداءنا ليس سيئًا".

وأضاف: "على مر السنين، لم يكن لريال مدريد هوية ثابتة. نحن نتكيف مع الظروف، ندافع بكتلة متراجعة، نقوم بمرتدات سريعة، ونستحوذ على الكرة بشكل جيد في بعض المباريات".

وتابع أن عدم وجود أسلوب واحد واضح يجعل البعض يعتقد أننا نفتقر إلى هوية، لكن الحقيقة هي أننا نمتلك عدة أساليب لعب.

في سياق آخر، يستضيف ريال مدريد ألافيس اليوم الثلاثاء في محاولة لتقليص الفارق الذي يبلغ أربع نقاط مع برشلونة.



ستكون هذه المباراة هي الرقم 300 لأنشيلوتي مع الريال خلال فترتين مختلفتين.

عند سؤاله عن مشاركة المهاجم الفرنسي الجديد كيليان مبابي ضد ألافيس، أشار أنشيلوتي إلى أنه سيقوم بـ "بعض التغييرات"، بعد أن جلس فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء في المباراة السابقة ضد إسبانيول.

كما أكد أن لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي تعرض لإصابة في كتفه، سيكون جاهزًا لمواجهة ألافيس، وأعلن تجديد عقد المدافع الفرنسي فيرلان مندي حتى عام 2027.