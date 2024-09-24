Tuesday, 24 September 2024 03:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرني سلوت يؤكد غياب أليسون عن مواجهة وست هام

9/24/2024 7:13:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن أرني سلوت، مدرب ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الفريق ضد وست هام يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية، عن استمرار غياب الحارس أليسون.

وأكد سلوت أن أليسون لا يزال يتعافى من إصابته، مع إمكانية عودته للمشاركة في مباراة نهاية الأسبوع أمام ولفرهامبتون.

سلوت قال: "لن يكون أليسون متواجدًا غدًا، وكيليهير سيلعب كأساسي في مواجهة وست هام."

وأضاف: "كيليهير قدم مستوى جيدًا خلال الفترة التحضيرية، وأظهر كفاءة عالية في المباريات السابقة."

كما تطرق المدرب إلى أهمية كأس الرابطة بالنظر إلى تاريخ نجاح ليفربول فيها، معبرًا عن توقعاته لتحدٍ صعب أمام وست هام.

وأشار إلى التنافس داخل الفريق، حيث يسعى جميع اللاعبين للعب في هذه الظروف المثيرة.

في ختام المؤتمر، أبدى سلوت تفاؤله بشأن أداء فريقه، مؤكدًا أن التحديات الحالية تعزز من روح المنافسة بين اللاعبين.

ويلتقي ليفربول مع وست هام غداً الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كابيتال ون.

MENAFN24092024000110011019ID1108708391

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث