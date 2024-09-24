أرني سلوت يؤكد غياب أليسون عن مواجهة وست هام

أعلن أرني سلوت، مدرب ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق الفريق ضد وست هام يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية، عن استمرار غياب الحارس أليسون.



وأكد سلوت أن أليسون لا يزال يتعافى من إصابته، مع إمكانية عودته للمشاركة في مباراة نهاية الأسبوع أمام ولفرهامبتون.

سلوت قال: "لن يكون أليسون متواجدًا غدًا، وكيليهير سيلعب كأساسي في مواجهة وست هام."



وأضاف: "كيليهير قدم مستوى جيدًا خلال الفترة التحضيرية، وأظهر كفاءة عالية في المباريات السابقة."

كما تطرق المدرب إلى أهمية كأس الرابطة بالنظر إلى تاريخ نجاح ليفربول فيها، معبرًا عن توقعاته لتحدٍ صعب أمام وست هام.



وأشار إلى التنافس داخل الفريق، حيث يسعى جميع اللاعبين للعب في هذه الظروف المثيرة.

في ختام المؤتمر، أبدى سلوت تفاؤله بشأن أداء فريقه، مؤكدًا أن التحديات الحالية تعزز من روح المنافسة بين اللاعبين.

ويلتقي ليفربول مع وست هام غداً الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كابيتال ون.