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زيزو: الفوز على الأهلي في السوبر الإفريقي «طعم مختلف»

9/24/2024 7:13:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبر أحمد سيد زيزو، نجم فريق الزمالك المصري، عن حماسه لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024.

ويستعد الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي، يوم الجمعة المقبل في السعودية، حيث يسعى لتحقيق اللقب.

وأكد زيزو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، على قوة المباراة، قائلاً: "ستكون قوية للغاية لأنها تجمع بين أكبر فريقين في إفريقيا. هدفنا هو تقديم كرة قدم ممتعة تليق بالكرة المصرية، والجهاز الفني يعمل بجد لتحقيق هذا اللقب."

وأشار زيزو إلى أهمية التركيز واستغلال الفرص، مع احترام التاريخ العريق للمنافس.

وأكد: "هدفنا هو تحقيق اللقب، خاصة أن لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة في الخليج."

وعبّر زيزو عن تفاؤله بالأجواء في ملعب المملكة أرينا، معربًا عن سعادته بحضور الجماهير.

وأضاف: "أرغب في كتابة اسمي في تاريخ الزمالك مجددًا، بعد أن توجت بالسوبر الإفريقي في 2020."

وختم زيزو بالقول: "أحتاج دعم جماهير الزمالك، ونأمل في تحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخ النادي."

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