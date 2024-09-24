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الحكم مونتيرو وصفه بـ«تصرف غير محترم».. كواليس إنذار مبابي في مواجهة إسبانيول

9/24/2024 7:13:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل الحوار الذي دار بين الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، والحكم مونويرا مونتيرو خلال مباراة الفريق ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.

وانتزع ريال مدريد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من المسابقة يوم السبت 21 سبتمبر.

وحصل مبابي على بطاقة صفراء من الحكم بعد اعتراضه على أحد القرارات بحركة غير لائقة.

وبحسب صحيفة "ماركا"، علق مونتيرو على تصرف مبابي قائلاً: "تصرفك غير محترم".

ورد مبابي: "لم أقل شيئًا، لم أتحدث معك"، ليرد الحكم: "هذا عدم احترام"، فأجاب مبابي: "إنها مجرد حركة".

وأضاف الحكم: "كانت تلك حركة قبيحة جدًا منك".

وعندما توجه مبابي إلى غرفة الملابس بين الشوطين، أكد للحكم: "أنا لم أتحدث معك إطلاقًا"، فرد عليه الحكم: "يمكن التعبير عن رد الفعل بحركة الأجساد أيضًا".

يذكر أن مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد مؤخرًا، شارك في 8 مباريات هذا الموسم وسجل 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

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