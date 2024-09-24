نجم الفريق على مقاعدة البدلاء.. تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن التشكيل المتوقع لفريق في مواجهته ضد ألافيس، ضمن الجولة السابعة من الإسباني لموسم 2024/2025.

تُقام المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث يسعى ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة، لتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم بعد تعادلين.

ومن المتوقع أن يقود خط الهجوم المهاجم البرازيلي إندريك فيليبي، بينما سيتم إراحة كيليان مبابي على مقاعد البدلاء.

في مواجهات الفريقين السابقة، سجل ريال مدريد في 18 من آخر 19 ضد ألافيس، وأحرز الميرنغي 4 أهداف في 3 من آخر 5 مباريات.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز

خط الوسط: جود بيلينغهام، فالفيردي، مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك فيليبي، رودريغو جوس

موعد المباراة

تُقام مباراة ريال مدريد ضد ألافيس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.