الاتحاد الأفريقي يحدد مواعيد جديدة لمباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تعديل مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد تحديد مواعيد جديدة لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين.
وجاءت المواعيد المعدلة لدور المجموعات كالتالي:
الجولة الأولى : 26-27 نوفمبر 2024
الجولة الثانية : 6-8 ديسمبر 2024
الجولة الثالثة : 13-15 ديسمبر 2024
الجولة الرابعة : 3-5 يناير 2025
الجولة الخامسة : 10-12 يناير 2025
الجولة السادسة : 17-19 يناير 2025
ومن المقرر أن تبدأ مباريات الأدوار الإقصائية (ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي) في نهاية مارس 2025، على أن تستمر حتى نهاية مايو 2025، دون أي تغيير في هذه المواعيد.
يأتي هذا التعديل في ظل ضغط الأجندة الإفريقية بسبب التصفيات المؤهلة لبطولات المنتخبات، حيث يسعى الاتحاد الإفريقي لتنظيم جدول المباريات بما لا يؤثر على المنافسات المحلية والقارية للأندية المشاركة في البطولتين.
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