الاتحاد الأفريقي يحدد مواعيد جديدة لمباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) عن تعديل مواعيد دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد تحديد مواعيد جديدة لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين.

وجاءت المواعيد المعدلة لدور المجموعات كالتالي:

الجولة الأولى : 26-27 نوفمبر 2024

الجولة الثانية : 6-8 ديسمبر 2024

الجولة الثالثة : 13-15 ديسمبر 2024

الجولة الرابعة : 3-5 يناير 2025

الجولة الخامسة : 10-12 يناير 2025

الجولة السادسة : 17-19 يناير 2025

ومن المقرر أن تبدأ مباريات الأدوار الإقصائية (ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي) في نهاية مارس 2025، على أن تستمر حتى نهاية مايو 2025، دون أي تغيير في هذه المواعيد.

يأتي هذا التعديل في ظل ضغط الأجندة الإفريقية بسبب التصفيات المؤهلة لبطولات المنتخبات، حيث يسعى الاتحاد الإفريقي لتنظيم جدول المباريات بما لا يؤثر على المنافسات المحلية والقارية للأندية المشاركة في البطولتين.