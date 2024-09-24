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نجل زين الدين زيدان يقرر اعتزال كرة القدم ويستعد لمرحلة جديدة

9/24/2024 7:13:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت صحيفة "آس" الإسبانية أن إنزو زيدان، نجل أسطورة ريال مدريد زين الدين زيدان، قرر اعتزال كرة القدم بعمر 29 عامًا.

وأوضحت الصحيفة أن إنزو كان آخر محطاته في نادي فوينلابرادا، الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإسباني، قبل أن يتخذ قرار إنهاء مسيرته مبكرًا.

وأكدت "آس" أن السبب وراء هذا القرار يعود إلى رغبة اللاعب في التركيز على استثماراته ومنح المزيد من الوقت لأسرته، وبناته الثلاثة.

ورأت الصحيفة أن إنزو لم يتمكن من العثور على الدافع الكافي لمتابعة مسيرة والده في عالم كرة القدم، رغم حبه الكبير للعبة.

وبدأ إنزو مسيرته في ريال مدريد، لكنه لم يستطع الاستمرار طويلاً، إذ غادر النادي في عام 2017 بعد خمس سنوات.

وتنقل إنزو بين عدة أندية في إسبانيا، كما خاض تجربة احترافية في البرتغال وفرنسا.

وبعد رحيله عن فوينلابرادا في صيف 2023، لم يجد فرصة جديدة لاستكمال مسيرته، ليقرر التركيز على استثماراته ورعاية عائلته.

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