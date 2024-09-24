نجل زين الدين زيدان يقرر اعتزال كرة القدم ويستعد لمرحلة جديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت صحيفة "آس" الإسبانية أن إنزو زيدان، نجل أسطورة ريال مدريد زين الدين زيدان، قرر اعتزال كرة القدم بعمر 29 عامًا.
وأوضحت الصحيفة أن إنزو كان آخر محطاته في نادي فوينلابرادا، الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإسباني، قبل أن يتخذ قرار إنهاء مسيرته مبكرًا.
وأكدت "آس" أن السبب وراء هذا القرار يعود إلى رغبة اللاعب في التركيز على استثماراته ومنح المزيد من الوقت لأسرته، وبناته الثلاثة.
ورأت الصحيفة أن إنزو لم يتمكن من العثور على الدافع الكافي لمتابعة مسيرة والده في عالم كرة القدم، رغم حبه الكبير للعبة.
وبدأ إنزو مسيرته في ريال مدريد، لكنه لم يستطع الاستمرار طويلاً، إذ غادر النادي في عام 2017 بعد خمس سنوات.
وتنقل إنزو بين عدة أندية في إسبانيا، كما خاض تجربة احترافية في البرتغال وفرنسا.
وبعد رحيله عن فوينلابرادا في صيف 2023، لم يجد فرصة جديدة لاستكمال مسيرته، ليقرر التركيز على استثماراته ورعاية عائلته.
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