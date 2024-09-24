558 قتيلاً بينهم 50 طفلاً و94 امرأة في الغارات الإسرائيلية على لبنان

أعلن الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم

الثلاثاء أن عدد الضحايا

جراء الغارات الجوية الإسرائيلية ارتفع إلى 558 قتيلاً و1835 جريحاً.

وقال

الأبيض إن من بين القتلى 50 طفلا و94 امرأة، مشيرا إلى أن هذا ينافي كلّ الكذب الّذي قالته إسرائيل إنّه كان يستهدف قوّات مقاتلة.

وأشار إلى أنّ الأغلبيّة العظمى إن لم يكن كلّ من

قتلوا أو أُصيبوا هم مدنّيون عزّل، لافتًا إلى أنّ عدد المستشفيات الّتي شاركت في استقبال المصابين بلغ 54 مستشفى.



وكشف تقرير لبناني اليوم الثلاثاء بأن محال بيع المواد الغذائية والسوبرماركت في مدينة بعلبك تشهد

حركة ناشطة من الزبائن لتموين المواد الأساسية تحسباً للقادم من الأيام، وإمكان أن تطول الحرب المفتوحة التي أخذت منحى تصاعديا منذ أمس الاثنين .

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اليوم أن "الأفران تشهد منذ الصباح الباكر ازدحاما لشراء الخبز".

وأشارت إلى أن طوابير السيارات اصطفت أمام المحطات لملء خزاناتها بالوقود، أو للحصول على جالونات بنزين لمولدات الكهرباء الخاصة.