558 قتيلاً بينهم 50 طفلاً و94 امرأة في الغارات الإسرائيلية على لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم
الثلاثاء أن عدد الضحايا
جراء الغارات الجوية الإسرائيلية ارتفع إلى 558 قتيلاً و1835 جريحاً.
وقال
الأبيض إن من بين القتلى 50 طفلا و94 امرأة، مشيرا إلى أن هذا ينافي كلّ الكذب الّذي قالته إسرائيل إنّه كان يستهدف قوّات مقاتلة.
وأشار إلى أنّ الأغلبيّة العظمى إن لم يكن كلّ من
قتلوا أو أُصيبوا هم مدنّيون عزّل، لافتًا إلى أنّ عدد المستشفيات الّتي شاركت في استقبال المصابين بلغ 54 مستشفى.
وكشف تقرير لبناني اليوم الثلاثاء بأن محال بيع المواد الغذائية والسوبرماركت في مدينة بعلبك تشهد
حركة ناشطة من الزبائن لتموين المواد الأساسية تحسباً للقادم من الأيام، وإمكان أن تطول الحرب المفتوحة التي أخذت منحى تصاعديا منذ أمس الاثنين .
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اليوم أن "الأفران تشهد منذ الصباح الباكر ازدحاما لشراء الخبز".
وأشارت إلى أن طوابير السيارات اصطفت أمام المحطات لملء خزاناتها بالوقود، أو للحصول على جالونات بنزين لمولدات الكهرباء الخاصة.
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