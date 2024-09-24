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مخزون لبنان من القمح يكفي لشهرين فقط

9/24/2024 7:13:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، الثلاثاء، إن مخزون القمح المتوفر في السوق المحلية كاف لشهرين على الأقل، وسط تصاعد الصراع.

وذكرت الوزارة في بيان، الثلاثاء: "تود وزارة الاقتصاد والتجارة طمأنة المواطنين إلى أن مخزون القمح المتوافر في السوق المحلي كاف لشهرين على الأقل".

ودعت الوزارة "جميع المواطنين إلى تجنب التهافت على شراء الخبز أو الطحين بكميات كبيرة، حيث يتم تأمين إمدادات القمح بشكل منتظم لضمان استقرار السوق".

وزادت: "تواصل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استمرارية توافر هذه المواد الأساسية بشكل منتظم ودون أي انقطاع، وشحنات إضافية ستصل قريبا".

ومنذ صباح الاثنين يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثف" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام.


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