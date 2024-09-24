التربية تفتح باب التسجيل في مسارات التعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2024 - 2025

أعلنت وزارة والتعليم عن فتح باب التسجيل في أربعة مسارات دراسية ضمن نظام المستمر المتكامل للعام الدراسي 2024 – 2025 ، وهي مسار محو الأمية والمسار العام الأكاديمي ويستمر التسجيل فيهما حتى يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، ومسار الدراسة المنزلية وتحديد المستوى ويستمر التسجيل فيه حتى يوم الجمعة 15 نوفمبر، على أن يتم فتح باب التسجيل للمسار التطبيقي على فترتين: الأولى من 1 وحتى 31 أكتوبر، والثانية من 6 وحتى 31 يناير 2025.



وكشفت وزارة التربية والتعليم أن مسار محو الأمية يركز على الذكور والإناث من سن تسع سنوات فما فوق ممن لا يملكون المهارات الأساسية في اللغة والحساب، ولا يجيدون القراءة.



ويقبل ضمن البرنامج كل من تجاوز عمره الحد الأقصى للقبول في التعليم العام والخاص، ويغطي المسار الصفوف الدراسية من الأول إلى السادس على مرحلتين هما: المرحلة التأسيسية والمرحلة التكميلية.



وتشمل فئات القبول ضمن هذا المسار كل من المواطنين والمواطنات، وأبناء المواطنات، وزوجات المواطنين.



فيما يستهدف المسار العام الأكاديمي الدارسات المواطنات والإناث من أبناء المواطنات وزوجات المواطنين، ممن يرغبون في استكمال دراستهن للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، ويشمل المسار دعم الطالبات بدروس إلكترونية مباشرة عن بعد.



أما مسار الدراسة المنزلية فهو برنامج تعليم ذاتي يستفيد منه المواطنون والمقيمون من الذكور والإناث ممن تتجاوز أعمارهم الحد الأقصى للقبول في التعلم العام أو الخاص، ويغطي المرحلة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر لمناهج وزارة التربية والتعليم وفق المسار العام.



ويمكن للدارسين ضمن هذا المسار تقديم امتحانات إلكترونية وفق النظام الذي تحدده الوزارة دون التقيد بالحضور والانتظام بالدراسة.



بدوره، يقدم المسار التطبيقي برنامج تعليم مهني للدارسين الذكور الراغبين باستكمال دراستهم في الصف الحادي عشر (المستوى الثالث) والصف الثاني عشر (المستوى الرابع).



ويُقبل في المسار التطبيقي الذكور المواطنون وأبناء المواطنات ممن تجاوزت أعمارهم الحد الأقصى للقبول في التعليم العام. كما يسمح هذا المسار بانتقال الدارسين من مسار الدراسة المنزلية إلى المسار التطبيقي.



وحددت وزارة التربية والتعليم الإجراءات العامة للقبول في المسارات الأربعة للتعليم المستمر المتكامل، حيث تشمل هذه الإجراءات تقديم طلب التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وأن يتم تعبئة الطلب من قبل الدارس أو ولي أمره، على أن يتضمن الطلب اختيار المسار والمركز وتوفير الوثائق المطلوبة. ومن ثم سيقوم فريق عمل الوزارة بدراسة الطلب من قبل منسقي التعليم المستمر المتكامل وإصدار قرار بشأنه بالقبول أو الرفض أو طلب معلومات إضافية.



وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل مجاني لثلاثة مسارات وهي: محو الأمية، والمسار العام الأكاديمي، والمسار التطبيقي، فيما تم تحديد رسوم مسار الدراسة المنزلية بـ 150 درهماً يتم تسديدها وفق الآلية المعتمدة.



كما لفت إعلان وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تصديق الشهادات الدراسية الصادرة من خارج دولة الإمارات من وزارة التربية والتعليم، وسفارة دولة الإمارات، ومن وزارة الخارجية بالدولة الصادرة منها الشهادة؛ فيما يتعين على الدارسين الراغبين بالالتحاق بالتعليم المستمر في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ولديهم شهادة من خارج الدولة، تقديم شهادة معادلة صادرة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.



أما بالنسبة للشهادات الدراسية الصادرة من دول لا توجد بها سفارة لدولة الإمارات، فيمكن للدارسين تصديقها من قنصلية الدولة الصادرة منها الشهادة، مع إرفاق كتاب من نفس القنصلية، موجه لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات يؤكد صحة البيانات الواردة فيها، كما يتعين إرفاق كتاب من أحد مكاتب وزارة الخارجية لدولة الإمارات.



ويتعين على الدارسين غير المواطنين الحاصلين على شهادات من خارج الدولة ممن يودون التسجيل في الصف الثاني عشر، والمنقطعين عن الدراسة في السنة السابقة للتسجيل أو قبلها، إحضار ما يثبت عدم حصولهم على الثانوية العامة بدولهم، على أن تكون الوثيقة معتمدة من وزارة التربية والتعليم بتلك الدولة، ولا تقبل الشهادات أو الوثائق الخالية من درجات مواد درسها الدارس في بلده وتدل على نجاحه، حتى لو كانت معتمدة أصولاً. وبالنسبة للدارسين غير المواطنين الحاصلين على شهادات من دولة خليجية، فيتوجب عليهم تصديق الشهادات من سفارة دولة الإمارات في تلك الدولة، أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيُكتفى بالتصديق على شهاداتهم ووثائقهم الدراسية من دولهم.



ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من أحد مسارات التعليم المستمر المتكامل زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم للحصول على مزيد من المعلومات، أو التواصل مع مراكز سعادة المتعاملين في الوزارة للإجابة عن استفساراتهم حول هذه الخدمة.