مجموعة EBC المالية تستعرض حضورها القوي في معرض Ifx EXPO Asia 2024 في بانكوك

أعضاء فريق EBC Group والمشاركون يعرضون بفخر البضائع ذات العلامة التجارية المشتركة لنادي برشلونة في iFX Asia 2024 في بانكوك، مما يسلط الضوء على الشراكة الرسمية للشركة مع نادي الشهير.

يجتمع فريق EBC Financial Group في معرض iFX Expo Asia 2024 في بانكوك، ممثلاً لعلامتهم التجارية وشراكتهم مع نادي برشلونة لكرة القدم.

يصطف الحضور في معرض iFX Expo Asia 2024 بفارغ الصبر في جناح EBC Financial Group لاستكشاف العروض وفرص الشراكة.

استعرضت مجموعة EBC المالية خبراتها وحلولها المالية في معرض iFX EXPO Asia 2024، حيث جذبت اهتمامًا قويًا وشكلت شراكات B2B جديدة.

THAILAND, September 24, 2024 /EINPresswire / -- اختتمت مجموعة EBC المالية بنجاح مشاركتها في معرض iFX EXPO Asia 2024، وهو الحدث الرائد في العالم للتداول عبر الإنترنت بين الشركات، والذي جمع أكثر من 3500 من قادة الصناعة والخبراء والمحترفين من أكثر من 1600 شركة لمدة ثلاثة أيام من التواصل وتبادل المعرفة وخلق فرص عمل جديدة. وقد تم الاعتراف بجناح مجموعة EBC المالية، الذي أقيم في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز مؤتمرات Centara Grand & Bangkok المرموق، من قبل مسؤولي الحدث باعتباره أفضل جناح في المعرض، ليصبح مركزًا رئيسيًا للحضور الحريصين على استكشاف الحلول المالية المبتكرة للشركة وشراكات B2B.

حشود قياسية ومشاركة قوية في مجال الأعمال التجارية بين الشركات

شهدت مجموعة EBC المالية إقبالاً ملحوظًا في جناحها، حيث أبدى الحضور اهتمامًا كبيرًا بتقنيات التداول المتقدمة للشركة وخدمات الوساطة والحلول المالية المصممة خصيصًا. وعلى مدار الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، تفاعل فريق EBC مع العديد من المؤسسات الاستثمارية والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية والشركاء التجاريين المحتملين، حيث أجابوا على عدد كبير من الاستفسارات التي أكدت على الطلب المتزايد على خدمات المجموعة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كان الإقبال الكبير على الجناح دليلاً على النفوذ المتزايد لمجموعة EBC المالية في الصناعة، حيث كان الحضور حريصين على معرفة المزيد عن حلول الشركة المصممة لمعالجة التحديات الفريدة التي يواجهها التجار والمستثمرون المعاصرون. قدم المعرض منصة ممتازة لمناقشة الفرص التجارية، مما أدى إلى اتصالات قيمة بين الشركات وشراكات محتملة.

آسيا: مركز رئيسي لنمو التكنولوجيا المالية

يستمر النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في آسيا في الازدهار، وقد وفر معرض iFX EXPO Asia 2024 بيئة مثالية لمجموعة EBC Financial Group لتسليط الضوء على خبرتها وابتكارها في المنطقة. وأكدت قيادة الشركة على أهمية التكيف مع المشهد سريع التطور للتجارة عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية.

تم تقييم سوق منصات التداول عبر الإنترنت العالمية بنحو 8.9 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 18.4 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.8٪ من عام 2022 إلى عام 2031. ومن المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأسرع نموًا خلال هذه الفترة، مدفوعة بالنشر المتزايد لمنصات التداول عبر الإنترنت وزيادة التداول الموجه ذاتيًا. وهذا يجعل المنطقة نقطة محورية لشركات التكنولوجيا المالية، وتتمتع مجموعة EBC Financial Group بمكانة جيدة للاستفادة من فرص النمو هذه وتوسيع نطاقها.

رؤية للمستقبل

مع نجاح معرض iFX EXPO Asia 2024، تتطلع مجموعة EBC Financial Group إلى الاستفادة من الزخم الناتج عن الحدث. تظل الشركة ملتزمة بدفع عجلة الابتكار في مجال الخدمات المالية وتتطلع إلى توسيع شراكاتها ونفوذها في جميع أنحاء المنطقة. مع استمرار تطور عالم التداول عبر الإنترنت، فإن مجموعة EBC Financial Group مستعدة لقيادة الطريق في تقديم حلول مالية متقدمة تركز على العملاء

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نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وقد نجحت EBC بسرعة في ترسيخ مكانتها كشركة وساطة عالمية، مع وجود واسع النطاق في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وسيدني وجزر كايمان وعبر الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والهند. تخدم EBC مجموعة متنوعة من العملاء من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

تفتخر EBC، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بالمستويات الرائدة من المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع الشركات التابعة لمجموعة EBC المالية للتنظيم والترخيص في ولاياتها القضائية المحلية. تخضع شركة EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

تتألف مجموعة EBC من محترفين محنكين يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، حيث تمكنوا بمهارة من المرور عبر دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. تدعم EBC ثقافة حيث تكون النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء في المقام الأول، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي يستحقونها.

تعد EBC الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. كما تعد EBC شريكًا لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة، تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. ابتداءً من فبراير 2024، يدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تعمل على كشف الغموض عن الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز الفهم العام والحوار.

Douglas Chew

EBC Financial Group

+60 11-3196 6887

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