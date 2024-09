مجموعة EBC المالية تستعرض حضورها القوي في معرض Ifx EXPO Asia 2024 في بانكوك

أعضاء فريق EBC Group والمشاركون يعرضون بفخر البضائع ذات العلامة التجارية المشتركة لنادي برشلونة في iFX Asia 2024 في بانكوك، مما يسلط الضوء على الشراكة الرسمية للشركة مع نادي الشهير.

يجتمع فريق EBC Financial Group في معرض iFX Expo Asia 2024 في بانكوك، ممثلاً لعلامتهم التجارية وشراكتهم مع نادي برشلونة لكرة القدم.

يصطف الحضور في معرض iFX Expo Asia 2024 بفارغ الصبر في جناح EBC Financial Group لاستكشاف العروض وفرص الشراكة.

استعرضت مجموعة EBC المالية خبراتها وحلولها المالية في معرض iFX EXPO Asia 2024، حيث جذبت اهتمامًا قويًا وشكلت شراكات B2B جديدة.

THAILAND, September 24, 2024 /EINPresswire / -- اختتمت مجموعة EBC المالية بنجاح مشاركتها في معرض iFX EXPO Asia 2024، وهو الحدث الرائد في العالم للتداول عبر الإنترنت بين الشركات، والذي جمع أكثر من 3500 من قادة الصناعة والخبراء والمحترفين من أكثر من 1600 شركة لمدة ثلاثة أيام من التواصل وتبادل المعرفة وخلق فرص عمل جديدة. وقد تم الاعتراف بجناح مجموعة EBC المالية، الذي أقيم في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر في مركز مؤتمرات Centara Grand & Bangkok المرموق، من قبل مسؤولي الحدث باعتباره أفضل جناح في المعرض، ليصبح مركزًا رئيسيًا للحضور الحريصين على استكشاف الحلول المالية المبتكرة للشركة وشراكات B2B.

حشود قياسية ومشاركة قوية في مجال الأعمال التجارية بين الشركات

شهدت مجموعة EBC المالية إقبالاً ملحوظًا في جناحها، حيث أبدى الحضور اهتمامًا كبيرًا بتقنيات التداول المتقدمة للشركة وخدمات الوساطة والحلول المالية المصممة خصيصًا. وعلى مدار الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، تفاعل فريق EBC مع العديد من المؤسسات الاستثمارية والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية والشركاء التجاريين المحتملين، حيث أجابوا على عدد كبير من الاستفسارات التي أكدت على الطلب المتزايد على خدمات المجموعة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كان الإقبال الكبير على الجناح دليلاً على النفوذ المتزايد لمجموعة EBC المالية في الصناعة، حيث كان الحضور حريصين على معرفة المزيد عن حلول الشركة المصممة لمعالجة التحديات الفريدة التي يواجهها التجار والمستثمرون المعاصرون. قدم المعرض منصة ممتازة لمناقشة الفرص التجارية، مما أدى إلى اتصالات قيمة بين الشركات وشراكات محتملة.

آسيا: مركز رئيسي لنمو التكنولوجيا المالية

يستمر النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في آسيا في الازدهار، وقد وفر معرض iFX EXPO Asia 2024 بيئة مثالية لمجموعة EBC Financial Group لتسليط الضوء على خبرتها وابتكارها في المنطقة. وأكدت قيادة الشركة على أهمية التكيف مع المشهد سريع التطور للتجارة عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية.

تم تقييم سوق منصات التداول عبر الإنترنت العالمية بنحو 8.9 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 18.4 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.8٪ من عام 2022 إلى عام 2031. ومن المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأسرع نموًا خلال هذه الفترة، مدفوعة بالنشر المتزايد لمنصات التداول عبر الإنترنت وزيادة التداول الموجه ذاتيًا. وهذا يجعل المنطقة نقطة محورية لشركات التكنولوجيا المالية، وتتمتع مجموعة EBC Financial Group بمكانة جيدة للاستفادة من فرص النمو هذه وتوسيع نطاقها.

رؤية للمستقبل

مع نجاح معرض iFX EXPO Asia 2024، تتطلع مجموعة EBC Financial Group إلى الاستفادة من الزخم الناتج عن الحدث. تظل الشركة ملتزمة بدفع عجلة الابتكار في مجال الخدمات المالية وتتطلع إلى توسيع شراكاتها ونفوذها في جميع أنحاء المنطقة. مع استمرار تطور عالم التداول عبر الإنترنت، فإن مجموعة EBC Financial Group مستعدة لقيادة الطريق في تقديم حلول مالية متقدمة تركز على العملاء

###

نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وقد نجحت EBC بسرعة في ترسيخ مكانتها كشركة وساطة عالمية، مع وجود واسع النطاق في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وسيدني وجزر كايمان وعبر الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والهند. تخدم EBC مجموعة متنوعة من العملاء من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

تفتخر EBC، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بالمستويات الرائدة من المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع الشركات التابعة لمجموعة EBC المالية للتنظيم والترخيص في ولاياتها القضائية المحلية. تخضع شركة EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

تتألف مجموعة EBC من محترفين محنكين يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، حيث تمكنوا بمهارة من المرور عبر دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. تدعم EBC ثقافة حيث تكون النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء في المقام الأول، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي يستحقونها.

تعد EBC الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. كما تعد EBC شريكًا لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة، تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. ابتداءً من فبراير 2024، يدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تعمل على كشف الغموض عن الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز الفهم العام والحوار.

Douglas Chew

EBC Financial Group

+60 11-3196 6887

email us here

Visit us on social media:

Facebook

X

LinkedIn

Instagram

YouTube

Other

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.