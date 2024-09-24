برعاية منصور بن زايد.. اختتام النسخة الأولى لـكأس الإمارات لجمال الخيل في سوريا

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، اختتمت بالعاصمة السورية دمشق البطولة العاشرة والأخيرة من النسخة الأولى لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية 2024.

وشهدت البطولة ، التي أقيمت على مدار يومين في نادي سيف الشام بدمشق، بمشاركة 95 خيلا تعود لنحو 65 مالكاً، منافسات قوية خلال الأشواط التأهيلية المختلفة وأشواط البطولات النهائية.

حضر المنافسات وتوج الخيول الفائزة، سعادة حسن أحمد محمد سليمان الشحي سفير الدولة لدى الجمهورية العربية السورية، وسعادة وحيد مبارك سيار سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية، وسعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، كما حضر الفعاليات عدد من المسؤولين والملاك والمربين السوريين.

وأقيمت المنافسات بالتزامن مع بطولة العرض الوطني السوري العاشر لجمال الخيل العربية الأصيلة، وتضمن حفل الافتتاح عروضا متميزة جسدت أصالة الخيول العربية وعمقها في التاريخ العربي، وعروضا للرماية من على صهوة الجواد، إضافة إلى عروض مسرحية راقصة وعروض شعبية وتراثية.

وأحرزت اللقب الذهبي في بطولة المهرات "أميرة جيه" لآدم بيروتي، فيما جاءت في المركز الثاني وحققت اللقب الفضي "غالية ايه اس" لعبد الله سده، بينما كان اللقب البرونزي من نصيب "نور الخير" لإسطبلات الخير.

وتصدر "تيم السيد حسن" لخالد السيد حسن، اللقب الذهبي للأمهار، وحل في المركز الثاني ونال اللقب الفضي "أمل العز" لخلدون الزعبي، فيما حصل على اللقب البرونزي "البراق ايه اس" لعبد الله السدة.

وحصدت "هالة الزناتي" لهدى خيتي، على اللقب الذهبي لبطولة الأفراس، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي "جوليا أيه إس" لعبد الله السدة، بينما ذهب اللقب البرونزي إلى رفيقتها في المربط "نور ايه اس".

وتوج "عز العز" لخلدون الزعبي، باللقب الذهبي لبطولة الفحول، ونال اللقب الفضي "أزاد الجوادية" لعلي الرخلاني، بينما كان اللقب البرونزي من نصيب "أدهم الفهد" لباسل ملحان.

وقال سعادة حسن أحمد الشحي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية العربية السورية: "سعداء بنجاحات البطولة الختامية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية وبالدور المهم الذي يلعبه في تأكيد دعم دولة الإمارات المتواصل للخيل العربية ومسابقاتها بمختلف دول العالم بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية ".

وأضاف سعادة الشحي أن الرياضة عموما والفروسية خصوصا تسهم بتاريخها العريق في تعزيز التقارب وبناء جسور التواصل وتوطيد أواصر التعاون وروابط الصداقة مع مختلف الدول ومن بينها الجمهورية العربية السورية الشقيقة.