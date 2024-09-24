الاحتلال يمنع أذان الفجر بالمسجد الإبراهيمي لليوم الثامن

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN -قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية منعت رفع أذان صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة لليوم الثامن على التوالي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي: "ندين منع قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان لصلاة الفجر من مآذن الحرم الإبراهيمي، منذ 8 أيام".

وتابعت: "هذا تطور خطير يهدف بشكل واضح إلى إخفاء الشعائر الإسلامية داخل الحرم، ومنعها بشكل كامل مستقبلا".

وحذرت الوزارة من خطورة التصعيد الإسرائيلي وانتهاك قدسية الحرم الإبراهيمي، بحسب البيان.

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت الاثنين وفدا دبلوماسياً أجنبياً من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي، في محاولة لمنعهم من الاطلاع على ما يتعرض له من جرائم تهويد وسرقة وتغيير لمعالمه.

وأردفت الاوقاف "دنس مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الحرم الإبراهيمي برقصات تلمودية على وقع الموسيقى الصاخبة".

ومضت بالقول إن هذه الانتهاكات تأتي بشكل متتالٍ وممنهج وتهدف إلى إحكام السيطرة على الحرم الإبراهيمي، مما يتطلب من المجتمع الدولي القيام بما يلزم لإيقافها وإنهائها وتأكيد سيادة الشعب الفلسطيني الخالصة عليه.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ عام 1994، قسّمت إسرائيل المسجد بواقع 63% لليهود و37% للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصليا فلسطينيا.​​​​​​​

​​​​​​وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5750، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة في غزة أسفرت عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم