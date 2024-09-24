استقرار أسعار الذهب عالميا

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - استقرت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في الجلسة السابقة، عقب تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الأميركي "البنك المركزي" دعمت إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في المستقبل.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، سجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 2625.52 دولار للأوقية، في حين تراجعت العقود الأميركية للذهب 0.1 بالمئة، لتسجل 2650.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.66 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 960.40 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم 0.6 بالمئة ليسجل 1035.25 دولار للأوقية.