نزوح عائلات لبنانية من الجنوب والبقاع إلى الشمال بعد اشتداد قصف الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- نزحت عشرات العائلات اللبنانية صباح اليوم الثلاثاء، من الجنوب والبقاع إلى الشمال، بعد اشتداد قصف
طائرات الاحتلال الحربية لعديد المناطق.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بوصول عدد من العائلات النازحة من الجنوب والبقاع إلى عدد من البلدات العكارية، حيث قدمت لهم بعض البلديات وهيئات المجتمع المدني كل
الحاجات الضرورية.
وحسب وزارة الصحة اللبنانية، فقد أسفرت غارات الاحتلال منذ يوم أمس عن استشهاد أكثر من 492 شخصا، من بينهم 35 طفلا 58 سيدة وإصابة 1645 بجروح.
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