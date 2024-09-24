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نزوح عائلات لبنانية من الجنوب والبقاع إلى الشمال بعد اشتداد قصف الاحتلال

9/24/2024 6:11:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN- نزحت عشرات العائلات اللبنانية صباح اليوم الثلاثاء، من الجنوب والبقاع إلى الشمال، بعد اشتداد قصف طائرات الاحتلال الحربية لعديد المناطق.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بوصول عدد من العائلات النازحة من الجنوب والبقاع إلى عدد من البلدات العكارية، حيث قدمت لهم بعض البلديات وهيئات المجتمع المدني كل
الحاجات الضرورية.

وحسب وزارة الصحة اللبنانية، فقد أسفرت غارات الاحتلال منذ يوم أمس عن استشهاد أكثر من 492 شخصا، من بينهم 35 طفلا 58 سيدة وإصابة 1645 بجروح.

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