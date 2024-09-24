الجيش الإسرائيلي ينفي تدمير نصف قدرات صواريخ حزب الله

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - نفى الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، ما جاء على لسان مسؤول إسرائيلي كبير، بشأن القضاء على نصف قدرات مليشيا حزب الله من الصواريخ الدقيقة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وكان مسؤول إسرائيلي كبير، قال بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان أمس الاثنين،“لم يبقَ في أيدي حزب الله سوى نصف الصواريخ الدقيقة، وربع الصواريخ التي يصل مداها إلى 40 كيلومترًا التي كانت بحوزتهم قبل الحرب .

وتنفذ إسرائيل منذ الأمس واليوم، غارات جوية واسعة، في لبنان، ردًا على إطلاق حزب الله، لإعادة سكان الشمال الإسرائيلي إلى منازلهم، الذي تحدّى حسن نصر الله أمين عام حزب الله، رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير

جيش الاحتلال يوآف غلانت، بعود السكان إلى المنازل.

وردًا على الهجمات وتفجيرات "البيجر"، أعلن "حزب الله" اللبناني، استهدافه بعشرات الصواريخ "مجمعات صناعات عسكرية عائدة لشركة إسرائيلية" شمال مدينة حيفا، في "رد أولي"، بحسب تصريحات صادرة عن الحزب.