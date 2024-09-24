الجيش الإسرائيلي ينفي تدمير نصف قدرات صواريخ حزب الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - نفى الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، ما جاء على لسان مسؤول إسرائيلي كبير، بشأن القضاء على نصف قدرات مليشيا حزب الله من الصواريخ الدقيقة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
وكان مسؤول إسرائيلي كبير، قال بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان أمس الاثنين،“لم يبقَ في أيدي حزب الله سوى نصف الصواريخ الدقيقة، وربع الصواريخ التي يصل مداها إلى 40 كيلومترًا التي كانت بحوزتهم قبل الحرب .
وتنفذ إسرائيل منذ الأمس واليوم، غارات جوية واسعة، في لبنان، ردًا على إطلاق صواريخ حزب الله، لإعادة سكان الشمال الإسرائيلي إلى منازلهم، الذي تحدّى حسن نصر الله أمين عام حزب الله، رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير
جيش الاحتلال يوآف غلانت، بعود السكان إلى المنازل.
وردًا على الهجمات وتفجيرات "البيجر"، أعلن "حزب الله" اللبناني، استهدافه بعشرات الصواريخ "مجمعات صناعات عسكرية عائدة لشركة إسرائيلية" شمال مدينة حيفا، في "رد أولي"، بحسب تصريحات صادرة عن الحزب.
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