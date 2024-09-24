نيويورك تايمز: الوقت ينفد من بايدن للتوصل إلى اتفاق في غزة

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN -يعترف الرئيس الأمريكي جو بايدنأن "الوقت ينفد منه للمساعدة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس"، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مساعدي الرئيس الأمريكي.

وقالت الصحيفة إن بايدن "يعمل على مدار الساعة وبلا كلل"، وفق مساعديه، مع تصاعد العنف في الشرق الأوسط، وفي حين يبدو خطر نشوب حرب أوسع نطاقًا أكبر من أي وقت مضى.

وبحسب الصحيفة، يُعد الهجوم الشرس الذي شنَّته إسرائيل على "حزب الله "، والذي كان المواجهة الأعنف بين الطرفين منذ عام 2006، ليس فقط توسيعًا كبيرًا للحرب، ولكنه أيضًا اتساع كبير في الفجوة بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعلى مدار عام تقريبًا، حذر بايدن، سرًّا وعلانيةً، من ضرورة تجنب حرب إقليمية، وهي حرب يمكن أن تتصاعد بسهولة إلى صراع مباشر بين إسرائيل وإيران.

وقالت "نيويورك تايمز" إن هذا التحذير كان موضوعًا رئيسًا للحديث عندما سافر بايدن إلى إسرائيل بعد أيام من هجوم الـ7 من أكتوبر الذي شنَّته حماس، إذ وعد إسرائيل بأن أمريكا ستقف إلى جانبها، وحذَّر، في الوقت ذاته، من ارتكاب الأخطاء ذاتها التي ارتكبتها الولايات المتحدة بعد هجمات الـ11 من سبتمبر 2001.

وأضافت الصحيفة أن بايدن تمسك بالأمل في التوصل إلى "اتفاق سلام تحويلي" في الشرق الأوسط كان يعتقد أنه في متناول اليد قبل عام.

وأوضحت أن بايدن وإدارته يتمسكون بالأمل في أن هذا المستوى من تبادل الصواريخ بين إسرائيل وحزب الله لن يتحول إلى حرب إقليمية كانوا يحاولون تجنبها.

وأكدت الصحيفة أن نطاق العملية وحجمها يشيران إلى أن نتنياهو لم يعد راضيًا عن القيام بعمليات عكسية دورية ضد "حزب الله". ومن وجهة نظره، فإن السابع من أكتوبر غيّر كل شيء، وحان الوقت لحل المشكلة "مرة واحدة وإلى الأبد"، سواء في غزة، أو في لبنان.

وبحسب "نيويورك تايمز"، يبدو أن نتنياهو، مدفوعًا باحتمال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في غضون أسابيع قليلة، غيرُ قلق من تجاوز الرئيس بايدن الذي لم يمارس بدوره ضغوطًا كافية على رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وخلصت إلى أن أفضل أمل لبايدن، في أشهره الأخيرة في منصبه، هو أن ينجح في عقد "صفقة تحويلية" تعترف فيها أغلب الدول العربية بإسرائيل، وتوافق إسرائيل على حل الدولتين الذي من شأنه أن يمنح الفلسطينيين وطنًا حقيقيًّا ومكانًا في فلسطين.