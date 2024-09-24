مستعمرون يهاجمون رعاة الماشية في خربة زنوتا ببلدة الظاهرية جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN - هاجم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رعاة الماشية والمواطنين في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.
وأفاد شهود عيان بأن المستعمرين هاجموا بحماية قوات الاحتلال رعاة الماشية والمواطنين بخيولهم، وطردوهم من أراضيهم، ومنعوهم من الاقتراب من آبارهم وسقي مواشيهم، وعبثوا بمياه شربهم وسكبوها على الأرض، في خربة زنوتا بمحاذاة ما تسمى مستعمرة 'شمعة' المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة الظاهرية.
وحسب مواطني قرية زنوتا، يسعى الاحتلال ومستعمروه من خلال هذه الاعتداءات إلى طرد المواطنين من أراضيهم وممتلكاتهم، بهدف سرقة عشرات الدونمات من أراضي المواطنين الذين يقطنون في القرية ولديهم وثائق وسندات ملكية لأراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ مئات السنين.
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