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مستعمرون يهاجمون رعاة الماشية في خربة زنوتا ببلدة الظاهرية جنوب الخليل

9/24/2024 6:11:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN - هاجم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رعاة الماشية والمواطنين في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن المستعمرين هاجموا بحماية قوات الاحتلال رعاة الماشية والمواطنين بخيولهم، وطردوهم من أراضيهم، ومنعوهم من الاقتراب من آبارهم وسقي مواشيهم، وعبثوا بمياه شربهم وسكبوها على الأرض، في خربة زنوتا بمحاذاة ما تسمى مستعمرة 'شمعة' المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة الظاهرية.

وحسب مواطني قرية زنوتا، يسعى الاحتلال ومستعمروه من خلال هذه الاعتداءات إلى طرد المواطنين من أراضيهم وممتلكاتهم، بهدف سرقة عشرات الدونمات من أراضي المواطنين الذين يقطنون في القرية ولديهم وثائق وسندات ملكية لأراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ مئات السنين.

MENAFN24092024000205011050ID1108708225

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