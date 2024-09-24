وقفة دعم وإسناد للمعتقلين في جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - شاركت فعاليات محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامن مع في سجون الاحتلال، ضد الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا إليها أهالي المعتقلين بالمحافظة، في ميدان الشهيد أبو عمار أمام مبنى المحافظة، صورا للمعتقلين واللافتات المنددة بالجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال.

وطالب المشاركون المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات وسياسة العزل الانفرادي والتجويع التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الاحتلال.

وحمّلوا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، وطالبوا بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجاته.