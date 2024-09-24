وقفة دعم وإسناد للمعتقلين في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN- شاركت فعاليات محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامن مع المعتقلين
في سجون الاحتلال، ضد الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها.
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا إليها أهالي المعتقلين بالمحافظة، في ميدان الشهيد أبو عمار أمام مبنى المحافظة، صورا للمعتقلين واللافتات المنددة بالجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال.
وطالب المشاركون المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات وسياسة العزل الانفرادي والتجويع التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الاحتلال.
وحمّلوا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، وطالبوا بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجاته.
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