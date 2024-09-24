الداخلية وقف العمل في مكاتب التبصيم بمراكز المجمعات التجارية اعتبارا من 1 أكتوبر

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إيقاف العمل في مكاتب التبصيم بمراكز المجمعات التجارية ابتداء من الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إنه سيتم استقبال المراجعين بالمراكز المخصصة لعمل البصمة البيومترية في إدارات تحقيق الشخصية التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية التي تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء بعد الانتهاء من المهلة المحددة.

وأوضحت أنه يتوجب حجز موعد مسبق من خلال تطبيق "سهل" في خانة المواعيد قبل التوجه إلى المراكز المخصصة.

وذكرت أن أماكن البصمة البيومترية في المجمعات التجارية تقدم خدمات البصمات حتى 30 سبتمبر الجاري دون الحاجة لحجز موعد مسبق وهي مجمعات (360) و(الأفنيوز) و(الكوت مول) و(العاصمة مول) ومجمع الوزارات.