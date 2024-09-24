الداخلية وقف العمل في مكاتب التبصيم بمراكز المجمعات التجارية اعتبارا من 1 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إيقاف العمل في مكاتب التبصيم بمراكز المجمعات التجارية ابتداء من الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وقالت الوزارة في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إنه سيتم استقبال المراجعين بالمراكز المخصصة لعمل البصمة البيومترية في إدارات تحقيق الشخصية التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية التي تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء بعد الانتهاء من المهلة المحددة.
وأوضحت أنه يتوجب حجز موعد مسبق من خلال تطبيق "سهل" في خانة المواعيد قبل التوجه إلى المراكز المخصصة.
وذكرت أن أماكن البصمة البيومترية في المجمعات التجارية تقدم خدمات البصمات حتى 30 سبتمبر الجاري دون الحاجة لحجز موعد مسبق وهي مجمعات (360) و(الأفنيوز) و(الكوت مول) و(العاصمة مول) ومجمع الوزارات.
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