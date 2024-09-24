لبنان: ازدحام على الأفران والمحال ومحطات المحروقات في بعلبك



أفاد تقرير لبناني اليوم الثلاثاء بأن محال بيع المواد الغذائية والسوبرماركت في مدينة بعلبك تشهد

حركة ناشطة من الزبائن لتموين المواد الأساسية تحسباً للقادم من الأيام، وإمكان أن تطول الحرب المفتوحة التي أخذت منحى تصاعديا منذ أمس الاثنين .

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اليوم أن "الأفران تشهد منذ الصباح الباكر ازدحاما لشراء الخبز".

وأشارت إلى أن طوابير السيارات اصطفت أمام المحطات لملء خزاناتها بالوقود، أو للحصول على جالونات بنزين لمولدات الكهرباء الخاصة.

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