لبنان: ازدحام على الأفران والمحال ومحطات المحروقات في بعلبك

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفاد تقرير لبناني اليوم الثلاثاء بأن محال بيع المواد الغذائية والسوبرماركت في مدينة بعلبك تشهد
حركة ناشطة من الزبائن لتموين المواد الأساسية تحسباً للقادم من الأيام، وإمكان أن تطول الحرب المفتوحة التي أخذت منحى تصاعديا منذ أمس الاثنين .
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اليوم أن "الأفران تشهد منذ الصباح الباكر ازدحاما لشراء الخبز".
وأشارت إلى أن طوابير السيارات اصطفت أمام المحطات لملء خزاناتها بالوقود، أو للحصول على جالونات بنزين لمولدات الكهرباء الخاصة.
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